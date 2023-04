Lãnh đạo Đảng ủy Công an, Thành Đoàn TPHCM đối thoại đoàn viên thanh niên

TPO - Cán bộ chiến sĩ lực lượng Công an thành phố đã nêu lên những mối quan tâm thiết thực trong học tập, nâng cao trình độ phục vụ công tác, việc nắm bắt tình hình tư tưởng thanh niên, tham gia công cuộc chuyển đổi số...

Chiều 12/4, Đoàn Công an TPHCM phối hợp Thành Đoàn TPHCM tổ chức chương trình đối thoại giữa Đảng ủy Công an thành phố, Bí thư Thành Đoàn TPHCM với cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tiêu biểu Công an thành phố (CATP) năm 2023.

Trao đổi với lãnh đạo CATP, Thượng úy Nguyễn Xuân Toàn, Bí thư Chi đoàn Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) cho biết, hiện nay, một bộ phận ĐVTN có trình độ chuyên môn cao, có năng lực công tác tốt, thành thạo khoa học, công nghệ.

Tuy nhiên, trước áp lực công việc, môi trường công tác nên đã nảy sinh tâm tư, có nguyện vọng thay đổi môi trường làm việc sang các đơn vị bên ngoài lực lượng CAND, dẫn đến nguy cơ sụt giảm nguồn nhân lực trình độ cao. “Trong thời gian tới Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP sẽ có chủ trương, chính sách gì để giải quyết thực trạng trên nhằm hỗ trợ, động viên ĐVTN tiếp tục công tác, cống hiến?”, anh Toàn nêu ý kiến.

Trả lời thắc mắc này, Thượng tá Võ Văn Hữu, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ (PX01) nhìn nhận tình trạng cán bộ chiến sĩ (CBCS) thôi phục vụ trước hạn tuổi là nội dung Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP rất quan tâm và đang tập trung lãnh đạo xây dựng nghị quyết thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp khắc phục tình trạng trên.

Theo đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc tập trung kiến nghị các cấp có thẩm quyền nghiên cứu sớm triển khai chế độ cải cách tiền lương của lực lượng vũ trang phù hợp với vị trí công tác và tình hình thực tế, đồng thời đề xuất UBND TPHCM hỗ trợ kinh phí để góp phần chăm lo cải thiện đời sống vật chất của CBCS; quán triệt công an các đơn vị, địa phương thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kết hợp tìm hiểu điều kiện, hoàn cảnh gia đình CBCS để có hướng tạo điều kiện, tháo gỡ khó khăn, giúp các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt sớm ổn định cuộc sống. Ngoài ra, quan tâm lưu ý công tác quy hoạch, bổ nhiệm… đối với CBCS có năng lực, trình độ, thành tích xuất sắc trong công tác; khen thưởng kịp thời để CBCS tích cực nỗ lực trong công tác.

Cũng theo Thượng tá Võ Văn Hữu, Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP hoan nghênh tinh thần, thái độ tích cực của các cán bộ Đoàn trong lực lượng tham gia học tập nâng cao trình độ. Thời gian qua, CATP đã triển khai kế hoạch thực hiện đề án của Bộ Công an về quy hoạch đào tạo CAND đến năm 2023, chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tập trung rà soát trình độ đội ngũ CBCS và tình hình công tác thực tế để chọn cử CBCS đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ.

Anh Lại Hoàng Thi, Bí thư Chi đoàn Phòng Phòng Cảnh sát đường thủy (PC08B) đặt vấn đề: Năm 2023 là năm cả nước thực hiện chuyển đổi số, trong đó tuổi trẻ CATP phát động phong trào xung kích trong chuyển đổi số phục vụ công tác công an. Tuy nhiên, nhiều cơ sở Đoàn, ĐVTN còn đang mơ hồ về chuyển đổi số và nhiều ý tưởng sáng kiến chuyển đổi số bị hạn chế thực thi do vấn đề bảo mật, đặc thù của lực lượng và kể cả hạn chế kinh phí thực hiện.

Trao đổi về việc này, Đại úy Đặng Văn Thắng, Bí thư Đoàn CATP cho biết, công cuộc chuyển đổi số quốc gia của lực lượng Công an được thực hiện theo 5 nhóm tiện ích trong thực hiện Đề án 06 của Chính phủ. Trong đó, Đoàn Thanh niên CATP tham gia đảm bảo 100% ĐVTN có CCCD gắn chip, có tài khoản định danh cá nhân, sử dụng app VNeID, biết truy cập và sử dụng thành thạo dịch vụ công trực tuyến; phối hợp các trường trong và ngoài lực lượng để đào tạo, nâng cao trình độ ứng dụng CNTT, công nghệ số cho CBCS.

Nâng bước ý tưởng sáng tạo

Cũng theo anh Thắng, Đoàn CATP đã phối hợp với Trung tâm Khoa học công nghệ trẻ TPHCM thu thập ý tưởng, sáng tạo trên hệ thống thông tin trực tuyến. Nếu ý tưởng thiết thực, đủ tầm sẽ được đưa vào chương trình “Vườn ươm khoa học” để hỗ trợ thực hiện với kinh phí lên tới hàng trăm triệu đồng.

Cùng với đó, thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng nhận biết thông tin xấu, độc trên mạng xã hội để ĐVTN có khả năng đấu tranh, phản bác. ĐVTN Công an sẽ góp phần xây dựng môi trường mạng an ninh, trật tự, có kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo các yếu tố chính thống, văn minh.

Kết luận buổi đối thoại, Bí thư Thành Đoàn TPHCM Phan Thị Thanh Phương đánh giá những vấn đề đặt ra là những sự quan tâm, mong muốn chính đáng của các bạn trẻ xoay quanh các vấn đề như: sử dụng mạng xã hội để nắm bắt tình hình tư tưởng ĐVTN; học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị; giao lưu, hoạt động tình nguyện ở nước ngoài... “Đoàn viên thanh niên CATP luôn mong muốn có điều kiện, cơ hội nâng cao năng lực chính mình và nâng cao chất lượng công việc. Thành Đoàn mong rằng Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa để tuổi trẻ, thanh niên trong lực lượng sẽ phát huy kiến thức, kinh nghiệm nghiệp vụ trong công tác”, chị Thanh Phương bày tỏ.

Tại chương trình, Thành Đoàn TPHCM và Công an TPHCM đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động năm 2023 với 10 nhóm nội dung trọng tâm. Theo đó, hai đơn vị phối hợp tổ chức cấp căn cước công dân, tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính cho thanh niên khuyết tật, chức sắc, tín đồ tôn giáo và người có uy tín đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố; Phát huy lực lượng đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc trên không gian mạng…

Dịp này, Đoàn Công an TPHCM khánh thành, ra mắt Thư viện Công an thành phố và Không gian văn hóa Hồ Chí Minh; ra mắt công trình thanh niên “Ứng dụng bản đồ số tại Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TPHCM phục vụ công tác chỉ huy, điều hành, triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh, trật tự” (Tổ công tác 363).