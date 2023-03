Tuổi trẻ Công an Nghệ An xung kích, tiên phong chuyển đổi số

Thiếu tá Nguyễn Đình Khánh, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh Đoàn, Bí thư Đoàn Công an tỉnh Nghệ An chia sẻ: “Bám sát chủ đề của Tháng thanh niên "Tiên phong trong chuyển đổi số”, gắn với triển khai các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ nêu 6 điều dạy CAND, 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về cộng đồng, trong đó, tập trung triển khai các Đội hình thanh niên hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân đăng ký, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Ngoài ra, tổ chức các giải thể thao trong toàn đoàn, góp phần tạo sân chơi bổ ích cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện, giao lưu, học hỏi lẫn nhau, để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao”.