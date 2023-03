Thượng uý công an tỉnh Long An được nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng

TPO - Thượng úy Trần Bảo Lộc - Bí thư Đoàn cơ sở Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An là đại biểu duy nhất của tỉnh vừa được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2023.

Không chỉ làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, anh còn là thủ lĩnh Đoàn có nhiều sáng kiến hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại đơn vị.

Sau khi tốt nghiệp loại giỏi Trường Đại học An ninh nhân dân, tháng 10/2018, anh nhận công tác tại Đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Đức Hòa. Tháng 6/2019, anh được điều động sang công tác tại Đội Tổng hợp, Công an huyện. Với nhiệm vụ được giao là nghiên cứu, tổng hợp chuyên đề cảnh sát - an ninh - pháp chế và cải cách hành chính, anh chủ động tham mưu Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an huyện các chương trình, kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; xây dựng các kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục trong nội bộ và ngoài xã hội.

Khi được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xét chọn là 1 trong 100 cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2023, Thượng úy Trần Bảo Lộc cảm thấy rất vinh dự.

Với vai trò Bí thư Đoàn, anh kịp thời tham mưu Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an huyện xây dựng các chương trình hành động và duy trì thực hiện các công trình, phần việc thanh niên gắn liền với nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của đơn vị như Vọng gác Thanh niên; Tuyến đường an toàn giao thông; Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong học sinh, thanh, thiếu niên; Cấp căn cước công dân (CCCD) tận nhà cho người già, tàn tật, đi lại khó khăn...

Ngoài ra, anh cùng đoàn viên trong đơn vị tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, xung kích vì cộng đồng, an sinh xã hội. Thực hiện hành trình san sẻ yêu thương, Đoàn cơ sở vận động trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện; đóng góp kinh phí thực hiện công trình thanh niên Nhà Nghĩa tình đồng đội, nhà tình nghĩa; nhận hỗ trợ hàng tháng học sinh bị bệnh hiểm nghèo trên địa bàn huyện,... với tổng số tiền trên 100 triệu đồng.

Thượng tá Võ Văn Tạo - Phó Trưởng Công an huyện Đức Hòa, nhận xét: “Thượng úy Trần Bảo Lộc luôn xung kích, sáng tạo, thường xuyên tham mưu xây dựng các công trình, phần việc Thanh niên mới, có ý nghĩa thiết thực gắn liền với nhiệm vụ chính trị của đơn vị; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao; xứng đáng được tuyên dương”.

Với những nỗ lực của mình, nhiều năm liền, Thượng úy Trần Bảo Lộc được Giám đốc Công an tỉnh, UBND huyện tặng giấy khen vì đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ giữ vững tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn; nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Năm 2022, Thượng úy Trần Bảo Lộc vinh dự vào top 20 Công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Long An; được Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công an tặng Bằng khen vì đạt thành tích xuất sắc trong phong trào Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.