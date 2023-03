Vinh danh Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu và thanh niên Công an xã có thành tích xuất sắc năm 2022

TPO - Chiều 24/3, tại Hà Nội, Bộ Công an vinh danh 20 Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu và 75 Thanh niên Công an xã có thành tích xuất sắc năm 2022.

Chiều 24/3, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức chương trình Gặp mặt kỷ niệm 75 năm Công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy (11/3/1948 - 11/3/2023); 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023); đối thoại giữa Bộ trưởng Bộ Công an, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn với đoàn viên thanh niên công an nhân dân; trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu và tuyên dương Thanh niên Công an xã có thành tích xuất sắc năm 2022.

Dự chương trình có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương; lãnh đạo Ban Thanh niên CAND; 20 Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu năm 2022 và 75 đoàn viên thanh niên Công an xã có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu…

Hơn 1,7 nghìn công trình phần việc thanh niên

Trình bày diễn văn tại chương trình, Trung tá Đồng Đức Vũ, Trưởng Ban Ban Thanh niên Công an cho biết: Trong những ngày tháng Ba tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, thanh niên CAND rất vinh dự và phấn khởi khi được tham gia chương trình gặp mặt và đối thoại giữa lãnh đạo Bộ Công an, Ban Bí thư Trung ương Đoàn với đoàn viên thanh niên CAND; trao giải thưởng "Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu" và tuyên dương thanh niên Công an xã có thành tích xuất sắc năm 2022.

Đây là hoạt động rất có ý nghĩa, là sinh hoạt chính trị để tuổi trẻ ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an; đồng thời là diễn đàn để đoàn viên thanh niên thể hiện tâm tư, nguyện vọng cũng như tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.

Theo Trung tá Đồng Đức Vũ, hòa trong không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng kỷ niệm 75 năm CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và Tháng Thanh niên năm 2023, đã có 382 hoạt động và 1.741 công trình, phần việc thanh niên được tuổi trẻ toàn lực lượng đăng ký, triển khai thực hiện với nhiều nội dung ý nghĩa, có sức lan tỏa cao.

Nổi bật, có Lễ ra quân Tháng Thanh niên và hiến máu tình nguyện "Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu; hội nghị học tập chuyên đề "Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và vai trò, trách nhiệm của thanh niên Công an"; chương trình Tháng Ba biên giới - Biên cương Tổ quốc tôi; Ngày Chủ nhật xanh; Ngày cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới; Ngày cao điểm tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến...

Tuyên dương các gương thanh niên công an tiêu biểu, xuất sắc

Tại chương trình, Bộ Công an trao giải thưởng "Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu" cho 20 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, chiến đấu, học tập, lao động, rèn luyện, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật, xuất bản, báo chí và thể dục thể thao; tuyên dương 75 thanh niên Công an xã có thành tích xuất sắc, đại diện cho hàng chục nghìn đoàn viên thanh niên đang công tác tại Công an cấp xã trên địa bàn cả nước.

Các đoàn viên, thanh niên đến từ nhiều đơn vị, lĩnh vực, địa bàn công tác khác nhau, nhưng đều chung nhau ngọn lửa nhiệt huyết, tinh thần cống hiến của tuổi trẻ; thật sự là những tấm gương tiêu biểu, những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa “người tốt, việc tốt” của thanh niên Công an nhân dân.

Nâng cao nhận thức, bản lĩnh, đạo đức cách mạng

Phát biểu tại chương trình, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ghi nhận những kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong Công an nhân dân những năm qua, nhất là trong năm 2022 với nhiều kết quả nổi bật. Qua phong trào, hoạt động, đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương đoàn viên thanh niên nêu cao phẩm chất tốt đẹp của người công an cách mạng. Hàng trăm cá nhân đoàn viên thanh niên được tặng thưởng Huân chương Chiến công, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ...

Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng và biểu dương thành tích của 20 cá nhân được tuyên dương Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu, 75 thanh niên Công an xã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

"Các đồng chí đến từ nhiều đơn vị, lĩnh vực, địa bàn công tác khác nhau, nhưng đều chung nhau ngọn lửa nhiệt huyết, tinh thần cống hiến của tuổi trẻ; thật sự là những tấm gương tiêu biểu, những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa "người tốt, việc tốt" của thanh niên Công an nhân dân", Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nói.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng nhấn mạnh, các đoàn viên, thanh niên cần tiếp tục nâng cao nhận thức, bản lĩnh, hiểu rõ âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nhất là các phương thức tập trung tấn công vào thế hệ trẻ nhằm tìm cách lôi kéo, mua chuộc.

Thường xuyên rèn luyện, trau dồi, nâng cao đạo đức cách mạng; xung kích trong phong trào hành động cách mạng. Thực hiện có hiệu quả phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và là nòng cốt trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc...

Cũng tại chương trình, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Trung ương Đoàn tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các hoạt động của tuổi trẻ CAND; tạo điều kiện giúp đỡ để Ban Thanh niên CAND phối hợp với các tỉnh, thành Đoàn trong hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động của Đoàn Thanh niên Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đảm bảo thống nhất, phù hợp với tính chất, đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ công tác của lực lượng CAND.



20 Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu năm 2022: - Đại úy Trịnh An Dương Anh, Phòng Chống phản động nội địa, Cục An ninh nội địa. - Đại úy Vũ Ngọc Trường, Phòng Phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra tội phạm có tổ chức, tội phạm gây án đặc biệt nghiêm trọng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội. - Đại úy Trần Đức Anh, Phòng Hướng dẫn và điều tra tội phạm về kinh tế, môi trường, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu. - Đại úy Trần Ngọc Phi, Phòng Phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm ma túy có tổ chức và xuyên quốc gia, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. - Đại úy Nguyễn Tuấn Anh, Phó Trưởng Công an phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. - Trung úy Thào A Khư, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy Công an huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. - Binh nhất Quan Ngọc Hoàng, Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Tuyên Quang. - Đại úy Hoàng Văn Tú, Đội Phòng ngừa, đấu tranh án buôn lậu, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Bắc Giang. - Đại úy Lê Quang Trung, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ, Công an thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa - Thượng úy Nguyễn Anh Tuấn, Đội Phòng ngừa, đấu tranh chống sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hà Tĩnh - Đại úy Thái Ngô Hiếu, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Trảng Bom, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đồng Nai. - Đại úy Nguyễn Xuân Hoàn, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, Công an huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk. - Trung úy Dương Hải Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Sơn La. - Đại úy Bùi Nhật Cảnh, Phó Đội trưởng Đội Tổng hợp, Phòng Hậu cần, Công an tỉnh Trà Vinh. - Trung úy CMKT Phạm Hoàng Huy, Nhà hát Ca múa nhạc Công an nhân dân, Cục Công tác đảng và công tác chính trị. - Chị Nguyễn Ngọc Trâm, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao Công an nhân dân, Cục Công tác đảng và công tác chính trị. - Thiếu úy Nguyễn Thị Lâm Viên, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. - Thiếu úy Nguyễn Thị Lý, Phòng Tổ chức cán bộ, Công an thành phố Đà Nẵng. - Đại úy Đặng Bá Vinh, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Cảnh sát nhân dân. - Trung úy Lê Hoàng Hà, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.