Tuổi trẻ Công an Nghệ An tăng cường hỗ trợ người dân làm hộ chiếu online

TPO - Sau Tết, nhu cầu cấp, đổi hộ chiếu, giấy thông hành của người dân tăng cao, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An đã xung kích tham gia trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân các thủ tục cấp, đổi hộ chiếu online tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh.

Sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, số lượng người làm hộ chiếu tăng đột biến khiến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Nghệ An luôn trong tình trạng quá tải.

Để đáp ứng tốt yêu cầu cấp hộ chiếu, xử lý hồ sơ cấp hộ chiếu online cho công dân, ngay từ đầu năm, cán bộ chiến sĩ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Nghệ An đã nỗ lực làm thêm ngoài giờ, trực 100% quân số, đón tiếp và giải quyết thủ tục cấp hộ chiếu nhanh chóng, thuận lợi.

Cùng với lực lượng của Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Nghệ An đã tăng cường lực lượng từ Tổ xung kích thực hiện Đề án 06 của Đoàn Thanh niên công an tỉnh đến tận nơi để hướng dẫn, hỗ trợ người dân các bước đăng ký hồ sơ làm hộ chiếu thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

Tại đây, đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Nghệ An có nhiệm vụ hướng dẫn người dân thực hiện các trình tự thủ tục theo quy định, không để tình trạng các đối tượng “cò mồi” chèo kéo; các đối tượng xấu lợi dụng đông người móc túi, giật đồ,…

Việc đăng ký cấp, đổi hộ chiếu online giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, thủ tục nhanh chóng, tiện lợi. Đặc biệt, góp phần ngăn ngừa các đối tượng bên ngoài thực hiện các dịch vụ hỗ trợ nhưng thực chất làm ảnh hưởng lợi ích của người dân. Hoạt động cũng góp phần bảo đảm an toàn thông tin của người dân khi đến làm hộ chiếu…

Đại úy Nguyễn Sỹ Nguyên - Phó Bí thư Thường trực Đoàn thanh niên Công an tỉnh Nghệ An chia sẻ: “Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã tham gia trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân làm hộ chiếu online tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh. Trong quá trình hỗ trợ, chúng tôi tiếp nhận nhiều băn khoăn của người dân. Tuy nhiên sau khi được hướng dẫn cụ thể, người dân đều thao tác rất nhanh và chính xác”.