Niềm tự hào của cha nữ tân binh công an ở Lâm Đồng

TPO - Nhận được cái vỗ vai đầy tự hào của cha trong ngày tham gia nghĩa vụ công an nhân dân (CAND), tân binh Đỗ Thị Nhật Lệ (23 tuổi) tự hứa với bản thân sẽ nỗ lực thật tốt để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Tự hào đưa đôi bàn tay đã chai sạn lên vai con gái, người đàn ông có dáng người khắc khổ vừa nói: “Bố không biết nói lời hay, lời đẹp như người ta, bố chỉ dặn con phải cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong đơn vị, vì việc con được phục vụ trong ngành CAND là niềm tự hào của bố mẹ và thôn bản con ạ”.

Đó là lời dặn của ông Đỗ Văn Vượng với cô con gái út - tân binh Đỗ Thị Nhật Lệ (23 tuổi) trong ngày nhập ngũ tham gia nghĩa vụ CAND năm 2023 của tỉnh Lâm Đồng.

Lệ là con gái út của ông Vượng và bà Nguyễn Thị Vương ở thôn Yên Thành, xã Đạ Đờn (huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) – mảnh đất với những vườn cà phê mơn mởn vào mùa mưa nhưng lại khô cằn mỗi độ mùa khô về. Từ nhỏ, cô đã ước mơ được khoác lên mình bộ quân phục cao quý của ngành CAND, góp phần giữ gìn an ninh trật tự xã hội và bảo vệ người dân.

Sau khi tốt nghiệp THPT, Lệ đã đăng ký thi vào trường Đại học An ninh. Tuy nhiên, trong lần đầu, cô thiếu một chút may mắn để chạm tay đến ước mơ. Không nản chí, Lệ đăng ký vào học tại trường Cao đẳng Y tại TP HCM với tâm niệm, nếu chưa có duyên với ngành công an thì theo ngành y để cứu chữa và chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Dẫu vậy, Lệ tâm sự rằng việc được khoác chiếc áo của ngành CAND vẫn là ước mơ lớn nhất của cô. Do đó, ngay khi tốt nghiệp Cao đẳng Y và nhận được thông tin Công an Lâm Đồng tuyển nghĩa vụ nữ, Lệ lập tức đi đăng ký. Và lần này, Lệ đã trở thành nữ tân binh duy nhất trong đợt tham gia nghĩa vụ CAND tại Lâm Đồng năm 2023.

“Nhận được giấy báo trúng tuyển nghĩa vụ, em như vỡ òa vì vinh dự và cuối cùng mong ước được phục vụ trong ngành CAND của em đã thành hiện thực. Bố mẹ biết tin cũng mừng lắm, dù mẹ hơi lo ngại việc em là nữ, chưa va chạm xã hội nhiều nên việc sắp tới rèn luyện và sinh hoạt trong môi trường tập thể sẽ vất vả.

Nhưng em tin rằng, khi đã chạm tay được vào ước mơ thì mọi khó khăn, gian khó sẽ vượt qua được, em sẽ nỗ lực rèn luyện để trở thành một nữ chiến sĩ công an trung thành, gan dạ, hết lòng vì nhiệm vụ và nhân dân, được phục vụ thật lâu dài trong ngành CAND”, Lệ xúc động nói.

Cuối buổi lễ nhập ngũ, thấy con gái chuẩn bị hòa vào đoàn tân binh để lên xe đến đơn vị, bà Vương vội vàng chạy đến dặn: “Trong đơn vị nhớ giữ gìn sức khỏe con nhé, phải thật cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, khi nào được nghỉ phép nhớ về nhà tưới cà phê cho bố mẹ”, khiến Lệ vừa cười vừa thương và tự hứa bản thân sẽ cố gắng thật tốt để hoàn thành mọi nhiệm vụ khi khoác trên mình chiếc áo của ngành CAND.

Theo lãnh đạo Công an huyện Lâm Hà, trong năm 2023, Bộ Công an phân bổ chỉ tiêu tuyển 221 nghĩa vụ CAND tại Lâm Đồng, trong đó phục vụ tại Công an tỉnh là 160, cục K02 là 41.