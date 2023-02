Tỉnh Đoàn Nghệ An khởi công xây phòng học, ngôi nhà hạnh phúc cho người nghèo miền núi

TPO - Chiều 7/2, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An phối hợp với các đơn vị đồng hành tổ chức Lễ khởi công xây dựng công trình phòng học “Trường Tiểu học Quang Phong 2, điểm trường bản Quyn” tại xã Quang Phong và “Ngôi nhà hạnh phúc” tại xã Châu Thôn, huyện Quế Phong.

Trường Tiểu học Quang Phong 2, xã Quang Phong, huyện Quế Phong, Nghệ An được xây dựng từ năm 2006, có 3 điểm trường, 11 lớp với 208 học sinh, đều là người đồng bào dân tộc Thái.

Bản Quyn cách trung tâm xã khoảng 5km, nằm phía bờ hữu dòng sông Quàng, cách trung tâm huyện khoảng 30km. Học sinh và người dân qua sông bằng cầu treo dân sinh.

Điểm trường bản Quyn thuộc trường Tiểu học Quang Phong 2 có 6 phòng học trong đó có 2 phòng học tạm, đều đã xuống cấp. Hiện điểm trường bản Quyn có 104 học sinh.

Dịp này, Tỉnh Đoàn Nghệ An, các đơn vị đồng hành hỗ trợ số tiền 670 triệu đồng xây dựng hai phòng học kiên cố, khang trang cho điểm trường bản Quyn, Trường Tiểu học Quang Phong 2.

Tại lễ khởi công, anh Lê Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An chia sẻ: “Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, các em sẽ có không gian cơ sở vật chất khang trang để học tập. Tôi xin chân thành cảm ơn ngân hàng BIDV đã đồng hành, chia sẻ với nhà trường, các em học sinh. Giá trị công trình không quá lớn nhưng là sự đóng góp của cán bộ, nhân viên, viên chức các chi nhánh ngân hàng BIDV. Hy vọng công trình sẽ hoàn thành và bàn giao vào tháng Thanh niên”.

Để công trình sớm hoàn thiện, Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ quan tâm chỉ đạo, đôn đốc tiến độ. Đồng thời phát huy vai trò của thanh niên trong hoạt động tình nguyện tham gia ngày công xây trường trong thời gian tới.

Thay mặt nhà trường, thầy Lang Văn Nhàn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Phong 2 gửi lời trân trọng cảm ơn tới Tỉnh Đoàn Nghệ An, các đơn vị tài trợ đã quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện về nguồn vốn để khởi công công trình. Việc đầu tư xây dựng điểm trường có ý nghĩa rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập tại địa bàn còn gặp nhiều khó khăn như Quang Phong.

Chiều cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An, các đơn vị tài trợ đã dự lễ khởi công xây dựng “Ngôi nhà hạnh phúc” cho hai hộ dân ở xã Châu Thôn, huyện Quế Phong.

Gia đình ông Kim Văn Đại (trú tại bản Hợp Tiến, xã Châu Thôn) và gia đình ông Lang Xuân Huế (trú tại bản Minh Tiến, xã Châu Thôn, huyện Quế Phong) là các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã. Hiện, các hộ gia đình đang sống dưới mái nhà tranh xuống cấp trầm trọng và có nguy cơ sụp đổ khi đến mùa mưa bão.

Trước những hoàn cảnh khó khăn trên, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An, các đơn vị đồng hành đã hỗ trợ mỗi gia đình 60 triệu đồng để xây dựng căn nhà mới kiên cố, vững chãi hơn.

Hoạt động hưởng ứng phát động chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 – 2025 của UBND tỉnh Nghệ An; chia sẻ, động viên, giúp đỡ các hộ gia đình vùng sâu, vùng xa khắc phục khó khăn xây dựng một ngôi nhà kiên cố che mưa, che nắng, phục vụ đời sống sinh hoạt; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong các hoạt động an sinh xã hội.