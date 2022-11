Nhịp cầu nối bờ vui tại huyện biên giới Nghệ An

“Chương trình “Cầu nối yêu thương – Cùng em đến trường” là ý tưởng nhân văn, sáng tạo xuất phát từ thực thế vùng miền núi Nghệ An có nhiều khe suối cắt qua bản làng. Địa hình chia cắt gây khó khăn trong đi lại, giao thương của người dân cũng như đường tới trường của học sinh. Trong năm 2022, phóng viên báo Tiền Phong, cán bộ Ban Phong trào Tỉnh Đoàn đã khảo sát và chọn 3 địa điểm xây cầu dân sinh rất ý nghĩa và cấp thiết trong thực tế. Về phía ngành, qua kết nối của Ban đại diện báo Tiền Phong tại Nghệ An, phối hợp với Tỉnh Đoàn Nghệ An đã phát huy tinh thần tương thân tương ái trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Với nguồn lực ban đầu chỉ rất nhỏ nhưng được đồng hành của chính quyền địa phương đã lần lượt hoàn thành 2/3 cầu dân sinh. Trong đó cầu tại bản Khủn Na có trị giá hơn 1 tỷ đồng khánh thành hôm nay đã đem lại lợi ích, niềm vui lớn cho bà con. Chiếc cầu ngoài ý nghĩa thực tế về giao thông, còn đặc biệt giúp các cháu học sinh có cầu yêu thương để tiếp sức đến trường. Và rộng hơn nữa, chính là mở con đường bước đến tương lai cho học sinh dân tộc thiểu số vùng cao khó khăn của Nghệ An.