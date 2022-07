Khởi công 3 công trình cầu vượt lũ tại miền núi Nghệ An

TPO - Ngày 30 và 31/7, báo Tiền Phong phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức lễ khởi công 3 công trình cầu dân sinh “Cầu nối yêu thương - Cùng em tới trường” tại các huyện miền núi Con Cuông, Tân Kỳ, Quế Phong (Nghệ An).

Những ngày mưa lũ tràn về, nhiều địa phương vùng sâu, vùng xa khu vực miền núi Nghệ An thường bị ngập lụt sâu, có nơi bị cô lập hoàn toàn do nước dâng từ thượng nguồn. Hàng ngàn học sinh không thể tới trường, đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Nhiều công trình cầu tràn, cầu treo dân sinh được xây dựng nhưng chỉ giải quyết được phần nào thực trạng này. Ở nhiều nơi, những cây cầu tạm bằng tre nứa được bắc lên, tiềm ẩn nguy cơ khó lường, Nhiều vụ tai nạn, đuối nước thương tâm đã xảy ra. Nhằm chia sẻ những khó khăn, hỗ trợ trẻ em, người dân khu vực vùng sâu, vùng xa ổn định cuộc sống, sản xuất, học tập và chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, Đại hội Đoàn toàn quốc XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Cùng với đó, tiếp nối thành công của công trình “Cầu thanh niên - Cùng em vượt lũ” tại bản Lưu Thắng, xã Chiêu Lưu, (huyện Kỳ Sơn), Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, Tỉnh đoàn Nghệ An trong các ngày 30, 31/7/2022 đã cùng báo Tiền Phong khởi công 3 công trình “Cầu nối yêu thương - Cùng em tới trường” tại các huyện Con Cuông, Tân Kỳ, Quế Phong. Tuỳ từng địa hình, công trình sẽ được thiết kế theo kĩ thuật cầu tràn liên hợp hoặc cầu thép dân sinh. Sau 2 tháng vận động, Ban tổ chức đã nhận được sự quan tâm, sẻ chia của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, giáo viên, đoàn viên thanh niên ủng hộ với tổng số tiền khoảng 2,7 tỷ đồng. Kết hợp nguồn đối ứng của các huyện Con Cuông, Tân Kỳ, Quế Phong, 3 cây cầu sẽ sớm hoàn thành nơi sơn cùng, thủy tận. Hình ảnh ghi nhận tại lễ khởi công 3 công trình: Sau vụ đắm đò thảm khốc cướp đi sinh mạng của 19 em học sinh trường THCS Lạng Khê (huyện Con Cuông, Nghệ An), từ năm 2007 đến nay báo Tiền phong đã phối hợp với Tỉnh đoàn và Sở GD&ĐT Nghệ An vận động quyên góp, xây dựng 5 chiếc cầu dân sinh tại các huyện Con Cuông, Kỳ Sơn, Tân Kỳ, Quế Phong với kinh phí hơn 10 tỉ đồng… Cảnh Huệ