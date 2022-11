Niềm vui nối nhịp cầu cùng em tới trường

TPO - Chiều 2/11, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, Báo Tiền Phong, Tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức lễ khánh thành "Cầu nối yêu thương - Cùng em tới trường", bàn giao công trình cho UBND huyện Con Cuông và hai nhà "Đại đoàn kết" cho hai hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn.

Nhằm chia sẻ những khó khăn, hỗ trợ trẻ em, người dân khu vực vùng sâu, vùng xa ổn định cuộc sống, sản xuất, học tập và chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, Đại hội Đoàn toàn quốc XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; cùng với đó, tiếp nối thành công của công trình “Cầu thanh niên - Cùng em vượt lũ” tại bản Lưu Thắng, xã Chiêu Lưu, (huyện Kỳ Sơn), Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, Báo Tiền Phong, Tỉnh Đoàn Nghệ An trong các ngày 30, 31/7/2022 đã khởi công 3 công trình “Cầu nối yêu thương - Cùng em tới trường” tại các huyện Con Cuông, Tân Kỳ, Quế Phong với tổng kinh phí 2,9 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng biên tập Báo Tiền Phong - nhà báo Lê Xuân Sơn bày tỏ sự vui mừng khi nhịp cầu do Sở GD&ĐT Nghệ An, báo Tiền Phong, Tỉnh Đoàn Nghệ An vận động, kêu gọi đã được xây dựng hoàn thành tại bản Tổng Chai, xã Chi Khê.

"Tôi hiểu được niềm vui, sự hứng khởi của chính quyền địa phương, người dân, các cháu học sinh khi cây cầu được hoàn thành, dù nhỏ nhưng chắc chắn, vững chãi thay thế cho cây cầu tạm bợ bắc qua suối Khe Chai. Trước đây vào ngày mưa lũ, các cháu học sinh không thể đến trường hoặc đến trường trong tình cảnh nguy hiểm, bản thân những người lớn cũng vậy. Nhưng kể từ nay, cây cầu kiên cố này sẽ tạo sự an toàn, an tâm cho các cháu học sinh. Công việc lao động sản xuất, giao thông sẽ thuận tiện hơn. Tôi thấy được tinh thần trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo huyện đối với nhân dân, cùng đánh giá rất cao của các đồng chí đối với các đơn vị tham gia thực hiện chương trình. Chúng tôi và người dân ghi nhận công lao rất lớn của lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An, bằng uy tín của mình đã huy động nguồn kinh phí rất lớn cho chương trình, đặc biệt là GS.TS Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An", nhà báo Lê Xuân Sơn cho hay.

Bên cạnh đó, Tổng biên tập Báo Tiền Phong mong muốn người dân, các cháu học sinh yêu mến, bảo vệ, sử dụng cây cầu một cách hiệu quả nhất.