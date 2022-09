Tuổi trẻ Nghệ An: 5 năm dấu ấn một chặng đường

TPO - Nhìn lại nhiệm kỳ 5 năm qua (2017-2022), tuổi trẻ Nghệ An đã vượt khó, xung kích, sáng tạo với hàng nghìn phần việc cụ thể, thiết thực, qua đó đạt được những thành quả và dấu ấn quan trọng, góp phần xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Nghệ An luôn được đặt niềm tin, tạo điều kiện thuận lợi để chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng, thanh thiếu nhi phát triển toàn diện. Cùng với đó, kinh tế tỉnh nhà phát triển khá nhanh, bền vững; cơ chế, chính sách từng bước được cải thiện. Gắn với sự phát triển đó, cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi đã luôn nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo và để lại dấu ấn rõ nét, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh. Đặc biệt công tác tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đặt ở vị trí quan trọng.

Trong 5 năm qua, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức tuyên dương 6.725 đoàn viên, thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác; 2 tập thể và 3 cá nhân được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tuyên dương vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị; 3 cá nhân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen trong tham mưu và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị.

Nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức 9.527 hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thu hút hơn 385.985 lượt thanh niên tham gia, với tổng số tiền hơn 134 tỷ đồng. Hơn 5.489 lượt thí sinh tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu văn hoá, lịch sử dân tộc Tự hào Việt Nam.

Toàn tỉnh đã tổ chức tư vấn, khám, cấp thuốc miễn phí cho hơn 95.000 người dân; thăm, hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, thân nhân liệt sỹ... trị giá trên 15 tỷ đồng. Duy trì, nhân rộng chương trình “Bát cháo tình thương”. Hỗ trợ xây dựng, tu sửa 118 ngôi nhà nhân ái cho những đối tượng khó khăn; tổ chức hiến máu nhân đạo thu được 91.065 đơn vị máu.

Trong 5 năm qua, tổ chức Đoàn toàn tỉnh đã thực hiện 20 công trình thanh niên cấp tỉnh, 470 công trình thanh niên cấp huyện và hơn 3.500 công trình, phần việc cấp cơ sở góp phần xây dựng nông thôn mới; làm mới hơn 157 km, tham gia tu sửa 285 km đường giao thông nông thôn; xây mới 142 sân chơi cho thanh thiếu nhi, 4 cầu nông thôn, cầu vượt lũ, 135 nhà tiêu hợp vệ sinh với tổng số tiền hơn 15 tỷ đồng.

Xung kích, sáng tạo

Trong thời điểm cả nước gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tuổi trẻ Nghệ An đã nêu cao tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, đồng hành với nhân dân bằng nhiều chương trình thiết thực như: San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch, Triệu bữa cơm, Triệu túi an sinh; Kết nối nông sản - San sẻ yêu thương - Chung tay vượt qua đại dịch, Chia sẻ cùng em thơ chung tay vượt qua đại dịch... với tổng kinh phí hơn 200 tỷ đồng.

5 năm qua, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn luôn đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Thành lập mới và duy trì hiệu quả 48 câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp, thanh niên phát triển kinh tế với hơn 500 hội viên, thanh niên tham gia. Hỗ trợ 184 dự án, ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng. Tổ chức 193 lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 12.000 lượt thanh niên nông thôn, người dân.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức 5 Hội thi tin học trẻ cấp tỉnh và 174 cuộc thi, Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật trẻ thu hút hơn 4.966 sản phẩm, ý tưởng, dự án tham gia; đóng góp hơn 138.879 ý tưởng vào Ngân hàng ý tưởng sáng tạo của Trung ương Đoàn. Hỗ trợ hiện thực hóa gần 5.381 ý tưởng, sáng kiến của thanh niên. Hơn 1.900 sáng kiến, giải pháp sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh. Giá trị làm lợi của các sáng kiến, giải pháp sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh đạt hơn 6,6 tỷ đồng.

Nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Đoàn đã xây dựng 5.299 công trình “Vì đàn em thân yêu” với tổng trị giá 113 tỷ đồng, giúp đỡ 359.007 đội viên. Hỗ trợ 91.356 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá là hơn 84,7 tỷ đồng.

Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” với chương trình “Hành trình tuổi trẻ Nghệ An với biển, đảo quê hương” được triển khai hiệu quả với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: Thăm hỏi, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ, ngư dân, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; tuyên truyền về biển đảo...

Nhiệm kỳ qua, Tỉnh Đoàn Nghệ An đã phối hợp tổ chức 3 chương trình giao lưu hữu nghị giữa thanh niên Nghệ An với thanh niên Xiêng Khoảng, Bolykhămxay, Hủa Phăn (Lào); 2 hoạt động trại hè Quốc tế. Thành lập 2 đội thanh niên tình nguyện quốc tế hoạt động tại nước bạn Lào. Phối hợp Trung ương Đoàn tổ chức 4 chương trình giao lưu gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào. Trong năm 2018, 2019 có 2 đồng chí được cử đi tham gia lớp đào tạo lãnh đạo trẻ tại Nhật Bản và Úc.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 sẽ diễn ra trong 2 ngày 1 - 2/10 tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An với khẩu hiệu hành động: "Đoàn kết – Bản lĩnh – Xung kích – Sáng tạo – Phát triển".