Thượng úy công an sống đẹp 'bật mí' về chuyên án lừa đảo trên mạng

TPO - Thượng úy Nguyễn Duy Hoàng chia sẻ, có chuyên án, anh và đồng đội âm thầm điều tra hàng tháng với loại tội phạm “ẩn danh” trên không gian mạng.

Hành trình 'lôi tội phạm ẩn danh ra ánh sáng'

Vào một chiều cuối thu, chúng tôi tìm gặp Thượng úy Nguyễn Duy Hoàng (cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Giang) - anh vừa được Trung ương Hội LHTN Việt Nam vinh danh là 1 trong 20 thanh niên sống đẹp toàn quốc năm 2024.

Tiếp chúng tôi trong căn phòng nhỏ tại đơn vị, Hoàng cho hay, anh bắt đầu vào ngành công an từ năm 2013. Trước khi chuyển công tác về Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Giang, Hoàng công tác ở Công an tỉnh Thái Nguyên.

Thượng úy Đỗ Duy Hoàng hiện đang là Bí thư Chi đoàn phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Giang; anh đã tham gia nhiều chuyên án bắt gọn các nhóm đối tượng “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”.

Trong câu chuyện, Hoàng chia sẻ, đấu tranh với tội phạm công nghệ cao có rất nhiều khó khăn, thách thức, bởi đây là loại tội phạm ẩn danh. Các đối tượng đều là người có kiến thức thông thạo về công nghệ thông tin nên thường có biện pháp 'xóa dấu vết' nhằm lẩn tránh sự truy vết của Cơ quan Công an. Đồng thời, các vụ án công nghệ cao có lượng dữ liệu, tài liệu lớn nên công tác tổng hợp, xử lý thông tin tài liệu cũng ngốn nhiều thời gian, công sức. “Có chuyên án về tội phạm công nghệ cao, tôi và đồng đội phải đi công tác, nghiên cứu tài liệu mất mấy tháng trời”, Hoàng tâm sự.

“Bật mí” về chuyên án tội phạm công nghệ cao đáng nhớ nhất mà anh và đồng đội đã dày công theo dấu vết của đối tượng trên không gian mạng, Hoàng kể: Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, anh trực tiếp phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi Hoàng báo cáo lãnh đạo đơn vị và Ban Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang về đường dây tội phạm có hành vi vô cùng nguy hiểm đối với xã hội, gây thiệt hại tài sản lớn của người dân, Đại tá Nguyễn Quốc Toản - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh.

Thượng úy Hoàng là người trực tiếp phát hiện, tham mưu lãnh đạo đơn vị phối hợp Công an thành phố Bắc Giang đấu tranh Chuyên án với nhóm đối tượng “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” dưới hình thức giả danh nhân viên ngân hàng làm thủ tục cho vay vốn với lãi suất ưu đãi đối với hàng chục nghìn người trên phạm vi cả nước, chiếm đoạt số tiền khoảng 50 tỷ đồng

"Các đối tượng trong vụ án này đều rất trẻ, sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi phạm tội nên ban chuyên án đã phải tính toán rất kỹ lưỡng đến các biện pháp để đấu tranh, bắt giữ" - Hoàng nói và cho biết, sau hàng tháng trời theo dấu các đối tượng, vào lúc 7h ngày 4/8/2023, Ban chuyên án quyết định 'kéo vó'.

9 mũi công tác với hơn 100 cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố Bắc Giang, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát cơ động và một số đơn vị nghiệp vụ khác thuộc Công an tỉnh Bắc Giang đã đồng loạt kiểm tra 7 căn hộ của một khu chung cư cao cấp thuộc huyện Gia Lâm và 2 địa điểm ở huyện Mỹ Đức (Hà Nội), phát hiện 37 đối tượng đang thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Ban chuyên án đã thu giữ 28 bộ máy vi tính, 31 thiết bị phát sóng Internet, 43 điện thoại di động các loại, 18 thẻ ngân hàng, 61 thẻ sim điện thoại và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến vụ án. Trong vụ án này, đối tượng có vai trò chủ mưu, cầm đầu được xác định là Trần Văn Mạnh (SN 2002, ở An Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội).

Hoàng chia sẻ, các đối tượng trong vụ án đã dùng thủ đoạn thu mua các tài khoản Facebook ảo rồi dùng các ứng dụng trên nền tảng Internet để chạy quảng cáo nhằm tăng tương tác trên Facebook; tập trung gửi đăng quảng cáo vào các hội nhóm cho vay tiền; giả thông tin của các ngân hàng, tổ chức tín dụng trong việc hỗ trợ các gói vay với mức lãi suất ưu đãi, giải ngân nhanh trong ngày để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Trong chuyên án này, Công an Bắc Giang đã bắt giữ gần 40 đối tượng từ 17 đến 25 tuổi về hành vi giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt khoảng 50 tỷ đồng của hàng chục nghìn bị hại trên toàn quốc.

"Mê" công tác Đoàn

Không chỉ đam mê phá án trên không gian mạng, Hoàng chia sẻ anh còn 'mê' cả công tác đoàn, đặc biệt gắn với các hoạt động thiện nguyện. Thượng úy Hoàng chia sẻ, từ ngày còn đi học, anh đã tích cực tham gia công tác Đoàn và hiện tại anh là Bí thư Chi đoàn Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Giang.

Hoàng tâm sự, trong công tác Đoàn, anh “mê” làm từ thiện. Anh đã tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện trong và ngoài tỉnh Bắc Giang, nhất là địa bàn miền núi khó khăn. Đơn cử đầu tháng 1/2023, anh đã tham mưu lãnh đạo đơn vị phối hợp với các cơ quan khác tổ chức chương trình tình nguyện mùa Đông và Xuân tình nguyện tại huyện Lục Ngạn và huyện Sơn Động (địa bàn có điều kiện kinh tế khó khăn ở tỉnh Bắc Giang). Chương trình tặng hơn 120 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, với tổng giá trị khoảng 100 triệu đồng.

“Tôi còn tham mưu lãnh đạo đơn vị tổ chức tình nguyện, tặng quà là nhu yếu phẩm cho hơn 400 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đức Hạnh, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng”, anh Hoàng cho hay.

Qua tìm hiểu, Hoàng còn khởi xướng, tổ chức, tham gia hàng chục hoạt động tình nguyện khác, như tặng hàng trăm phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tri ân 30 gia đình thương binh liệt sĩ...được UBND các địa phương ghi nhận, khen thưởng.

Thượng úy Hoàng cho biết thêm, xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên là đặc biệt quan trọng. Chính vì vậy, anh đã tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên trong đơn vị, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc và Nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Với sự năng nổ trong công việc, nhiệt tình trong công tác thiện nguyện, Thượng úy Nguyễn Duy Hoàng đã được T.Ư Hội LHTN Việt Nam trao giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2024. Anh là một đại diện điển hình của thế hệ trẻ năng động, sáng tạo nhưng cũng không quên cống hiến hết mình cho cộng đồng, sẵn sàng giúp đỡ những người đang cần sự hỗ trợ.

Với nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, Thượng úy Nguyễn Duy Hoàng đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có nhiều thành tích trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (Đấu tranh Chuyên án với đường dây “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” với tổng số tiền đánh bạc khoảng 2800 tỷ đồng). Được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen theo Quyết định số 6750/QĐ-BCA ngày 5/10/2023 về việc có thành tích xuất sắc trong công tác đấu Chuyên án với nhóm đối tượng “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Được tặng danh hiệu Gương mặt trẻ Công an tỉnh Bắc Giang tiêu biểu theo Quyết định số 14/QĐ-CAT-PX03 ngày 5/2/2024. Được tặng danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Bắc Giang năm 2023 theo Quyết định số 234-QĐ/TĐTN-BTG ngày 20/3/2024. Được Công an tỉnh Bắc Giang đề nghị UBND tỉnh Bắc Giang tặng Danh hiệu “Công dân Bắc Giang ưu tú”...