Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An dự kiến xác định 4 khâu đột phá

TPO - Chiều 13/9, Bí thư BCH Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương và tổ công tác chỉ đạo đại hội cụm Bắc Trung Bộ đã có buổi làm việc trực tuyến duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đoàn TNCS tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tham dự buổi làm việc tại điểm cầu Tỉnh Đoàn Nghệ An, có các đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Ngọc Kim Nam, Uỷ biên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Hồ Đăng Tài, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phạm Ngọc Cảnh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; anh Lê Văn Lương, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An.

Tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, anh Lê Văn Lương, Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội, tiến độ và một số nội dung chính về chương trình.

Dự kiến, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2022 - 2027 sẽ diễn ra từ ngày 2-3/10 tại Nhà văn hóa lao động tỉnh Nghệ An với 450 đại biểu tham gia, trong đó có 350 đại biểu chính thức.

Đại hội dự kiến xác định 4 khâu đột phá: Phát huy thanh niên tham gia cải cách hành chính, trong đó tập trung vào chuyển đổi số và nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức trẻ; Cổ vũ tinh thần sáng tạo khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên tỉnh Nghệ An; Đẩy mạnh phong trào học tập ngoại ngữ trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi; Nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ đoàn các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII là diễn đàn quan trọng của tuổi trẻ toàn tỉnh, thể hiện ý chí nguyện vọng, quyết tâm của tuổi trẻ vươn lên xây dựng quê hương, đất nước với khẩu hiệu: Tuổi trẻ Nghệ An học tập và làm theo lời Bác: Đoàn kết, khát vọng, sáng tạo, phát triển.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Văn Thông cảm ơn Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương và tổ công tác của Trung ương Đoàn đã quan tâm chỉ đạo toàn diện, góp ý cụ thể vào nội dung, chương trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XVIII. Đồng thời yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các thành viên tổ công tác và các đại biểu để đại hội thành công tốt đẹp, trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để đại hội thật sự là ngày hội của tuổi trẻ Nghệ An.

Phát biểu kết luận, anh Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Bí thư Trung ương Đoàn thống nhất cao với góp ý Đại hội sẽ tổ chức 3 phiên trong hai ngày 2 – 3/10/2022.

Để chuẩn bị tốt hơn cho công tác Đại hội, Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương nhấn mạnh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An cần tiếp thu nghiêm túc ý kiến của các đồng chí trong Tổ công tác chỉ đạo đại hội Trung ương Đoàn và ý kiến của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Từ đó, tổ chức đại hội đảm bảo sự sáng tạo của thanh niên; phát huy điểm riêng, thế mạnh của thanh niên Nghệ An. Báo cáo chính trị cần bám sát các nội dung nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, đặc biệt chú trọng chuyển đổi số trong quá trình tổ chức đại hội…