Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang duyệt công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn An Giang

TPO - Ngày 23/8, Tổ công tác Trung ương Đoàn do chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương làm Tổ trưởng đã có buổi làm việc duyệt công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Anh Nguyễn Hải Minh, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Đoàn kết Trung ương Đoàn thông qua nội dung tổng hợp ý kiến góp ý hồ sơ duyệt văn kiện, các thành viên Tổ công tác chỉ đạo Đại hội của Trung ương Đoàn, lãnh đạo các Ban Đảng của Tỉnh ủy đã đóng góp cụ thể vào một số nội dung như báo cáo chính trị Đại hội, chương trình Đại hội, các đề án nhân sự Đại hội, phương án bầu cử, tham luận trong Đại hội, định hướng giải pháp trong nhiệm kỳ tới…

Tại hội nghị, ông Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang ghi nhận và đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, bài bản và chủ động sáng tạo trong công tác chuẩn bị Đại hội của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn An Giang.

Bên cạnh đó, ông Lê Văn Nưng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tiếp thu đầy đủ các ý kiến của các thành viên trong Tổ công tác để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh nội dung báo cáo chính trị và các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội sao cho cụ thể, sáng tạo; nghiên cứu các chỉ tiêu đề ra mang tính khả thi phù hợp nhu cầu của thanh niên thời kỳ mới; đề ra các giải pháp xây dựng hình ảnh tổ chức Đoàn mang dấu ấn và mang tầm ảnh hưởng cho thế hệ trẻ noi theo, góp phần nâng cao uy tín của tổ chức Đoàn trong nhiệm kỳ tới và được xã hội ghi nhận.

Kết luận buổi làm việc, chị Nguyễn Phạm Duy Trang đánh giá cao sự chủ động, tích cực của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn An Giang trong công tác chuẩn bị tổ chức; xây dựng báo cáo chính trị, các tài liệu phục vụ Đại hội; cũng như công tác nhân sự, tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội. Đặc biệt Tỉnh Đoàn An Giang đã xây dựng phương án phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức Chương trình văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đoàn gắn với Chương trình kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh An Giang.

Nội dung các giải pháp trong nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Báo cáo chính trị của Tỉnh đoàn cơ bản đã bám sát và cụ thể hóa được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; nội dung, tư tưởng, quan điểm mới của Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; xác định được những điểm đột phá trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh An Giang nhiệm kỳ tới.

Bên cạnh đó, Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của các thành viên trong Đoàn công tác cũng như Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tiếp tục rà soát báo cáo chính trị, đảm bảo thiết kế ngắn gọn, đầy đủ nội dung, chọn lọc những kết quả nổi bật nhất để thể hiện trong báo cáo chính trị, điều chỉnh các chỉ tiêu lớn gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; đồng thời quan tâm đến chuyển đổi số trong lực lượng đoàn viên, thanh niên; nghiên cứu phương pháp trình bày tham luận tại Đại hội cho phù hợp; ứng dụng công nghệ thông tin vào tổ chức Đại hội; quan tâm truyền thông, phối hợp với các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; các tiết mục trong chương trình nghệ thuật cần được lựa chọn phù hợp, không khí vui tươi, sôi nổi và gắn với đặc trưng, bản sắc văn hóa các dân tộc trong tỉnh An Giang.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 dự kiến sẽ diễn ra trong hai ngày 3 - 4/10, được tổ chức tại Hội trường UBND tỉnh, với số lượng là 300 đại biểu tham gia, trong đó có 230 đại biểu chính thức được triệu tập.