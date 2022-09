Hơn 7 triệu lượt đoàn viên Thanh Hóa tham gia các hoạt động tình nguyện

TPO - Trong nhiệm kỳ 2017-2022, phong trào thanh niên tình nguyện tại Thanh Hoá đã thể hiện rõ vai trò xung kích của thanh niên trong các hoạt động, là điểm nhấn trong các hoạt động của tổ chức Đoàn.

Theo đó, toàn tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức hơn 40.000 hoạt động tình nguyện, thu hút trên 7 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, với 37.508 công trình, phần việc thanh niên được triển khai thực hiện, tổng giá trị ước tính trên 59 tỷ đồng.

Cụ thể như, phong trào “Tuổi trẻ Thanh Hoá chung tay xây dựng nông thôn mới” đã lan toả mạnh mẽ trong các cấp bộ Đoàn, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn. Các cấp bộ Đoàn tích cực vận động đoàn viên, thanh niên tham gia phát triển hạ tầng kinh tế- xã hội, chuyển đổi cơ cấu ngành nghề, ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ vào sản xuất, tham gia bảo vệ môi trường xây dựng đời sống văn hoá, giữ gìn an ninh, trật tự xã hội nông thôn. Nhiều mô hình tham gia xây dựng nông thôn mới được triển khai hiệu quả; mô hình câu lạc bộ thanh niên, hợp tác xã, trang trại, gia trại trẻ phát triển cả về số lượng và quy mô.

Phong trào “Thanh niên tham gia xây dựng đô thị văn minh” được triển khai thực hiện tốt, có nhiều chuyển biến tích cực. Trong nhiệm kỳ, duy trì hoạt động hiệu quả 3.851 mô hình, câu lạc bộ thanh niên tham gia bảo vệ môi trường và giữ gìn trật tự đô thị, 305 tuyến đường “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh – An toàn”. Xuất hiện các mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả và được nhân rộng trên địa bàn tỉnh như: “Đường tranh bích hoạ”, “Vườn hoa thanh niên”, “Đường hoa thanh niên”, “Cột điện nở hoa”.

Các hoạt động xung kích, tình nguyện trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được triển khai sâu rộng và hiệu quả trong các cấp bộ Đoàn. Nhiều chương trình, chiến dịch, thu hút sự tham gia đông đảo của người dân, đã xuất hiện các mô hình, cách làm mới, hiệu quả ở một số đơn vị như: “Một giờ vàng cho không gian xanh”, “Thùng rác công cộng”, “Ngôi nhà thu gom rác thải…

Hằng năm, các cấp bộ Đoàn đã huy động trên 40.000 lượt cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tổ chức hơn 600 hoạt động tuyên truyền về Luật an toàn giao thông cho thanh thiếu nhi.

Các mô hình “Cổng trường tự quản về an toàn giao thông”, “Bến đò ngang an toàn”, “Đường sắt an toàn” được duy trì hoạt động hiệu quả và tiếp tục nhân rộng trong toàn tỉnh. Các hoạt động tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội được tổ chức thường xuyên, đa dạng, rộng khắp, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, tạo hiệu ứng lan toả, dấu ấn tốt đẹp trong cộng đồng…

Anh Lê Văn Châu, Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hoá cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng với 9/11 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Nổi bật như nội dung, phương thức giáo dục chính trị tư tưởng, lịch sử truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thanh thiếu nhi của tổ chức Đoàn thường xuyên được đổi mới, tăng tính hiệu quả, hấp dẫn, ngày càng đáp ứng và phù hợp nhu cầu. Các phong trào hành động cách mạng đổi mới, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn. Các chương trình đồng hành với thanh niên được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, đáp ứng ngày càng tốt hợp nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Hội có chuyển biến. Công tác bảo vệ và chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng có nhiều chuyển biến tích cực… Kết quả trên là cơ sở, điều kiện để mỗi cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên thanh niên trong tỉnh tiếp tục nỗ lực, thi đua, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Trung ương Đoàn đề ra.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ diễn ra từ 29 đến 30/9 tại Trung tâm hội nghị tỉnh 25B (TP Thanh Hóa). Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị Đại hội đã hoàn tất. 355 đại biểu sẽ đại diện ý chí, tâm tư nguyện vọng của hơn 150.000 đoàn viên, thanh niên tỉnh Thanh Hóa, qua đó sẽ lựa chọn những đại biểu ưu tú, tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, có uy tín tham gia BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2022-2027. Với chủ đề “Khát vọng - Tiên phong - Bản lĩnh - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa khóa XIX nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ thực hiện 4 nội dung trọng tâm gồm: Tổng kết kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ khóa mới; tham gia góp ý vào Dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đoàn khóa XI; bầu BCH Tỉnh đoàn Thanh Hóa khóa XIX nhiệm kỳ 2022-2027; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.