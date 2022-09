Phong trào tình nguyện tại Thanh Hóa thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên, tạo hiệu ứng lan tỏa

TPO - Phong trào tình nguyện trong hoạt động an sinh xã hội tại Thanh Hóa được tổ chức thường xuyên, đa dạng, rộng khắp thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, tạo hiệu ứng lan tỏa, dấu ấn tốt đẹp trong cộng đồng.

Chung tay chia khó với trẻ em Mường Lát

Ghi nhận tại huyện miền núi biên giới Mường Lát, hiện nay, Huyện Đoàn Mường Lát đang phối hợp với Câu lạc bộ (CLB) thiện nguyện – Hiến máu Ngọc Lặc và Đoàn Khối Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh thực hiện dự án “Cùng nhau nuôi em Mường Lát” để hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh mầm non và tiểu học trên địa bàn xã Tam Chung. Hoạt động này được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận đánh giá cao.

Được biết, dự án “Cùng nhau nuôi em Mường Lát” đã chính thức khởi động từ đầu năm học 2022-2023. Chỉ với 150 nghìn đồng/tháng là mỗi em học sinh có một bữa cơm trưa đầy đủ chất dinh dưỡng như thịt, trứng, đậu…

“Trước đây tại các điểm lẻ của các trường mầm non và tiểu học không được ăn bán trú, các em học sinh và phụ huynh rất vất vả. Khi triển khai dự án “Cùng nhau nuôi em Mường Lát”, các em ở lại điểm trường, không còn lội sông lội suối về nhà ăn cơm vội vàng để đến trường đi học; giảm bớt gánh nặng cho phụ huynh về chi phí ăn học; đảm bảo bữa ăn no, ngon và đầy đủ chất dinh dưỡng cho các em. Trong thời gian tới, dự án sẽ tiếp tục triển khai tại 2 điểm trường lẻ cho các em học sinh mầm non và tiểu học ở xã Trung Lý”, chị Phạm Thanh Huyền, Chủ nhiệm dự án “Cùng nhau nuôi em Mường Lát” chia sẻ.

Theo anh Lâu Văn Phía, Bí thư Huyện Đoàn Mường Lát (Thanh Hóa) cho biết: Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Huyện Đoàn Mường Lát đã tổ chức hơn 1.195 hoạt động tình nguyện an sinh xã hội, thu hút trên 15.000 lượt ĐVTN tham gia, trong đó làm mới và tu sửa 67,1km đường liên thôn, đường nội đồng, vận động quyên góp hàng ngàn bộ quần áo, sách vở học tập, suất quà trao tặng cho trẻ em nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hàng chục tỷ đồng. Tổ chức 5 đội hình tình nguyện cấp huyện về an sinh xã hội với hơn 250 lượt tình nguyện viên, thực hiện nhiều phần việc thanh niên trị giá trên 1 tỷ đồng. Kêu gọi quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ đảm bảo thiết thực, hiệu quả; vận động nguồn lực tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, chia sẻ với nhân dân bị thiệt hại do lũ gây ra với tổng trị giá trên 9,5 tỷ đồng...

Lan toả nhiều hoạt động ý nghĩa trong cộng đồng

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, các đơn vị, cơ sở Đoàn Thanh Hoá đã tổ chức hơn 40.000 hoạt động tình nguyện, thu hút trên 7 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, với 37.508 công trình, phần việc thanh niên được triển khai thực hiện. Thành lập 3.848 đội hình thanh niên tình nguyện, trong đó có 2.120 đội hỗ trợ công tác tiêm chủng phòng dịch, hỗ trợ trực chốt; 89 đội hỗ trợ mua sắm thực phẩm, 201 đội hỗ trợ thu hoạch vụ lúa mùa, 130 đội hỗ trợ hậu cần, hơn 200 thanh niên tình nguyện chi viện cho các tỉnh miền Nam; tổng nguồn lực các cấp bộ Đoàn vận động hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch trị giá trên 20 tỷ đồng…

Các hoạt động tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội trên toàn tỉnh Thanh Hóa được tổ chức thường xuyên, rộng khắp thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng như chương trình Tình nguyện mùa Đông, Xuân tình nguyện, Xuân biên giới, Tết hải đảo, Tháng Ba biên giới, Tháng Thanh niên, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, Ngày thứ bảy tình nguyện hỗ trợ nhân dân giải quyết thủ tục hành chính.

Chị Phùng Tố Linh, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hoá cho biết: “Trong thời gian tới, các đơn vị, cơ sở Đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào, cuộc vận động gắn với thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, thanh niên. Đa dạng hóa nội dung các chương trình, hoạt động tình nguyện gắn với nhu cầu của đời sống xã hội. Tăng cường tổ chức các hoạt động tình nguyện chuyên sâu ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Tổ chức đội hình thanh niên phòng chống thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ mùa màng, tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc, vấn đề mới phát sinh. Tổ chức tốt các chương trình Tiếp sức mùa thi, Chiến dịch Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Hành quân xanh, Kỳ nghỉ hồng gắn với chiến dịch hè hàng năm, các hoạt động an sinh xã hội, tham gia phát triển cộng đồng. Đặc biệt là hỗ trợ thanh thiếu nhi yếu thế, người già neo đơn, tiếp sức người bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng...”.