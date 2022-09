28 giáo viên Tổng phụ trách Đội ở Nghệ An được Hội đồng Đội Trung ương khen thưởng

Ngày 16/9, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Đội trường học năm học 2021 – 2022. Hội nghị chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ CHí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Trong năm học 2021 - 2022, bám sát định hướng của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương, sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, 100% các chỉ tiêu năm học đều đạt và vượt.

Phong trào Học sinh 3 tốt, học sinh 3 rèn luyện được quan tâm, chú trọng hơn về cả chất lượng và số lượng. Năm học qua, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã trao 27 học sinh xuất sắc đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương, Tỉnh Đoàn Nghệ An đã tuyên dương 106 đại biểu “Học sinh 3 tốt” và “Học sinh 3 rèn luyện”; Đoàn các trường THPT, Trung tâm GDTX-GĐNN toàn tỉnh tuyên dương 1.095 học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” và 204 học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” trong năm học 2020 - 2021.

Công tác phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu các Đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp đã được Ban Thường vụ Đoàn các trường chú trọng thực hiện. Toàn tỉnh Nghệ An giới thiệu hơn 1.300 Đoàn viên ưu tú học lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng, kết nạp được hơn 600 đồng chí đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Về công tác Đội và phong trào thiếu nhi, 100% các liên đội thực hiện tốt phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy”. Phong trào Kế hoạch nhỏ được Hội đồng Đội các huyện, thành, thị, các liên đội chủ động triển khai có hiệu quả.

Trong năm học, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An đã triển khai chương trình “Kết nối Tri thức” – Hỗ trợ máy vi tính trang bị phòng tin học cho thiếu nhi vùng cao, trong đó trao tặng 50 máy vi tính hỗ trợ trang bị phòng tin học cho trường TH&THCS Nậm Nhoóng, huyện Quế Phong và trường Tiểu học Môn Sơn, huyện Con Cuông. Cấp tỉnh hỗ trợ 20 thiết bị học trực tuyến cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá gần 150 triệu đồng.

Chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, các cấp bộ Đội đã chủ động, tích cực triển khai có hiệu quả nhiều công trình măng non và công trình “Vì đàn em thân yêu” trên địa bàn. Kết quả: 950 công trình măng non cấp liên đội, 5.271 công trình măng non cấp chi đội. Triển khai công trình “20.000 lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân ra khơi bám biển” tại 100% liên đội trên địa bàn.