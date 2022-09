Nhiều công trình, phần việc tiêu biểu hướng đến ngày hội lớn của tuổi trẻ Nghệ An

TPO - Nhiệm kỳ 2017 - 2022, các cấp bộ Đoàn tỉnh Nghệ An đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và sáng tạo của tuổi trẻ, thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực, hiệu quả, tạo sự lan tỏa trong xã hội.

Nhịp cầu yêu thương

Tỉnh Đoàn Nghệ An phối hợp Báo Tiền Phong tại Nghệ An, Sở Giáo dục đào tạo tỉnh Nghệ An vận động nguồn lực xã hội hóa triển khai xây dựng công trình 01 “Cầu thanh niên - Cùng em vượt lũ” tại huyện Kỳ Sơn và 03 “Cầu nối yêu thương - Cùng em tới trường” tại huyện Tân Kỳ, Quế Phong và Con Cuông với tổng kinh phí vận động xây dựng hơn 4 tỷ đồng.

Tu bổ, chỉnh trang Tượng đài Bác Hồ với Tuổi trẻ

Tượng đài “Bác Hồ với Tuổi trẻ và Tuổi trẻ với Bác Hồ” được khởi công xây dựng vào ngày 26/3/1989 tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi Nguyễn Tất Thành (Công viên Nguyễn Tất Thành ngày nay), là công trình thanh niên toàn quốc hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1990. Khuôn viên xung quanh tượng đài là nơi diễn ra nhiều hoạt động vui chơi, sinh hoạt cộng đồng của thanh thiếu nhi, nhân dân và tổ chức nhiều sự kiện quan trọng của tỉnh Nghệ An.

Bản đồ số hóa các địa chỉ đỏ

Công trình “Bản đồ số hóa các địa chỉ đỏ trên địa bàn thành phố Vinh” được Thành Đoàn Vinh triển khai tại 11 địa điểm trên địa bàn. Ứng dụng việc quét mã QR để tìm kiếm thông tin các khu di tích lịch sử, địa chỉ đỏ trên địa bàn thành phố Vinh góp phần quảng bá hình ảnh thành phố Vinh – đô thị thông minh, đáng sống đến với đoàn viên, thanh thiếu nhi, nhân dân và khách du lịch.

Thắm tình hai quê

Công trình nhà ăn cho học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Hợp được triển khai xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2018, với tổng diện tích 312m2, trị giá 800 triệu đồng. Nguồn lực vận động được sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo 2 huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) và huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cùng nhiều đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cán bộ, đoàn viên thanh niên trên địa bàn. Công trình có ý nghĩa thiết thực khi đáp ứng nhu cầu cho 250 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở bán trú từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.

Sân bóng học đường

Sân bóng đá có diện tích 1815m2, cùng hệ thống đèn chiếu sáng quanh sân bóng với công năng 1600W, xung quanh sân lát gạch block phục vụ môn điền kinh, được đoàn viên thanh niên Nghi Lộc thi công trong vòng 156 ngày với tổng kinh phí 110 triệu đồng.

Khoét núi, mở đường

Sau 5 ngày khoét núi, ngủ rừng, gần 600 cán bộ, đoàn viên thanh niên và nhân dân xã Hữu Khuông (huyện Tương Dương) đã hoàn thành tuyến đường Con Phen - Huồi Pủng, dài 7,1km, mặt đường rộng 3m với khối lượng đất đá được đào đắp trên 25.000m3, giá trị khoảng 600 triệu đồng. Công trình thật sự có ý nghĩa khi huy động được sức mạnh tổng hợp của tổ chức Đoàn - Hội các cấp kết nối với nhân dân vùng khó khăn, góp phần không nhỏ vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thang cứu đuối nước

Mô hình làm thang cứu đuối tại sông Đào là 1 mô hình sáng tạo của Huyện Đoàn Yên Thành, qua đó đã hạn chế nhiều vụ tai nạn đuối nước ngay tại dòng sông này. Mô hình được triển khai từ đầu tháng 4/2021 tại 20 xã trên địa bàn. Tận dụng những vật liệu là lốp xe bỏ đi, đoàn viên thanh niên đã nối 5 lốp xe với nhau thành 1 điểm thang được đóng cố định tại bờ sông và thả xuống. Mỗi lốp xe được sơn màu, mục đích khi người rơi xuống sông dễ nhận ra và bám vào. Hiện đã có 1.500 thang cứu đuối được gắn cố định tại 20km sông Đào chạy qua huyện Yên Thành.

Đường hoa thanh niên

Công trình “Đường hoa Thanh niên” được Huyện Đoàn Con Cuông triển khai thực hiện năm 2018. Công trình có chiều dài 9km, trải dài từ xã Lục Dạ vào điểm du lịch Đập Pha Lài và Di tích Lịch sử cách mạng nhà cụ Vi Văn Khang, trồng hơn 2.000 cây hoa các loại. Việc xây dựng “Đường hoa Thanh niên” có ý nghĩa to lớn, là điểm dẫn du khách khi về thăm quan trên địa bàn huyện Con Cuông, góp phần vào việc phát triển du lịch tại quê hương, tạo cảnh quan trong lành, xanh – sạch – đẹp, thu hút nhiều du khách về với quê hương Con Cuông. Tổng trị giá công trình trên 300 triệu đồng.

Thư viện xanh - Cùng em mở tri thức

Công trình xây dựng 80 thư viện xanh được thực hiện tại 80 trường học với kinh phí thực hiện gần 2,5 tỷ đồng, trong đó Hội đồng Đội tỉnh hỗ trợ 08 tủ sách cho thiếu nhi đã tạo không gian sinh hoạt, học tập bổ ích, đặc biệt là thiếu nhi ở vùng sâu, vùng xa, vùng có hoàn cảnh khó khăn, miền núi.

Chợ dân sinh hạn chế rác thải nhựa

Thị Đoàn Thái Hòa thành lập các đội thanh niên tình nguyện tuyên truyền vận động người dân thay đổi thói quen sử dụng nhựa và nilon bằng cách mang theo túi từ bạt tái chế, làn cói, làn mây, hộp đựng dùng nhiều lần, các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên, thân thiện với môi trường.

Làm cho thế giới sạch hơn

Hưởng ứng chiến dịch "Làm cho thế giới sạch hơn" năm 2022, Huyện Đoàn Diễn Châu đã huy động hơn 200 đoàn viên ra quân dọn vệ sinh toàn tuyến biển tại xã Diễn Thành, Diễn Hùng.

Cột cờ Đảo Mắt

Cột cờ Đảo Mắt là công trình có ý nghĩa hết sức quan trọng trong khẳng định chủ quyền lãnh thổ, biển đảo Việt Nam. Theo thời gian, Cột cờ đã xuống cấp. Thị Đoàn Cửa Lò đã kêu gọi tu sửa lại công trình Cột cờ Đảo Mắt với một số hạng mục như: xây dựng lan can xung quanh khuôn viên Cột cờ, hàn hệ thống ròng rọc, hệ thống đai, tay nắm lên đỉnh Cột cờ với chiều cao 22,6m; sửa lại hệ thống cầu thang từ chân trụ lên chân Cột cờ vơi tổng trị giá 100 triệu đồng.

Hỗ trợ, đảm nhận giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Qua 5 năm triển khai, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực. Tỉnh Đoàn Nghệ An đã tổ chức 3 chương trình Liên hoan thiếu nhi dân tộc thiểu số, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn (2018, 2020, 2022). Các em đã nỗ lực vượt qua hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học tập đạt kết quả tốt.