Tỉnh Đoàn Nghệ An nhận cờ thi đua đơn vị xuất sắc năm 2022 của T.Ư Đoàn

TPO - Với những kết quả đạt được, Tỉnh Đoàn Nghệ An tiếp tục là đơn vị được tặng Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022 của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn.

Sáng 13/1, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Trong năm 2022, công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi tỉnh Nghệ An đạt được nhiều kết quả nổi bật; được T.Ư Đoàn, cấp ủy, chính quyền và các ban ngành đoàn thể các cấp ghi nhận và đánh giá cao; góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Công trình thanh niên “Số hóa di tích văn hóa, địa danh lịch sử”, với việc điểm mã QR truyền tải thông tin thông qua tư liệu lịch sử, hình ảnh trực quan, infographics, video clip liên quan hoặc sử dụng công nghệ thực tế ảo, triển lãm 3D... Đến nay đã có 21/35 tổ chức đoàn cấp huyện và trực thuộc triển khai với hơn 70 công trình được thực hiện, với tổng giá trị gần 200 triệu đồng.

Năm 2022, toàn tỉnh đã thắp sáng 21 km đường giao thông nông thôn với tổng giá trị hơn 1,3 tỷ đồng; xây dựng 62 tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu với chiều dài hơn 400 km; phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, nạo vét kênh mương với tổng chiều dài hơn 242 km; sửa chữa, làm mới 112 km đường giao thông nông thôn; tiếp tục duy trì và quản lý 123 tuyến phố đạt tiêu chí đô thị văn minh; xây mới 46 nhà tình nghĩa; hỗ trợ được hơn 350 hộ thanh niên nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo.

Năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, Báo Tiền Phong, nhà tài trợ tổ chức Chương trình “Xuân ấm áp, Tết sẻ chia” tại xã Đọoc Mạy, huyện Kỳ Sơn; Phối hợp Báo Tiền Phong, Hội Doanh nhân trẻ, Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình “Mùa Đông ấm - Xuân tình nguyện” tại xã Tiền Phong, huyện Quế Phong. Tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2022 và các hoạt động cao điểm trong Chiến dịch tại xã Tam Hợp, huyện Tương Dương.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn hỗ trợ 10 dự án của thanh niên phát triển kinh tế với tổng trị giá 850 triệu đồng. Các mô hình phát triển kinh tế tập thể trong thanh niên ngày càng được nhân rộng, các cấp bộ Đoàn, Hội đã tổ chức chăm lo, hỗ trợ cho 35.216 lượt thanh niên với tổng giá trị nguồn lực gần 5 tỷ đồng.

Trong năm, Tỉnh Đoàn phối hợp với Báo Tiền phong, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An hỗ trợ xây dựng 3 công trình “Cầu nối yêu thương - Cùng em tới trường” tại địa bàn khó khăn với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 3 tỷ đồng; triển khai “Mỗi liên đội một công trình măng non chào mừng Đại hội Đoàn các cấp” với 950 công trình được thực hiện.

Tại Hội nghị, đã tiến hành công tác thi đua khen thưởng công tác Đoàn - Hội và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2022 cho các tập thể và cá nhân. Trao giải Cuộc thi sáng tác ca khúc và soạn lời dân ca Ví - Giặm, Liên hoan Câu lạc bộ, đội, nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2022 với chủ đề “Khát vọng trẻ”.

Trước đó, đã diễn ra Hội nghị kiện toàn nhân sự Ủy ban Hội LHTN tỉnh Nghệ An khóa VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Anh Thái Minh Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Nghệ An giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Nghệ An khóa VI.

Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XVIII đã tổ chức hội nghị Bầu Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Anh Trần Linh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn được bầu làm Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh Nghệ An.