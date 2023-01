Ngôi nhà hạnh phúc trước thềm năm mới cho hai anh em mồ côi

TPO - Mồ côi cả cha lẫn mẹ, hai anh em ở Đắk Nông đã được các cơ quan ban ngành quan tâm, hỗ trợ, xây tặng “Ngôi nhà hạnh phúc” trước thềm năm mới 2023.

Ngày 19/1, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Huyện Đoàn Đắk Mil và chính quyền địa phương tổ chức khánh thành, bàn giao “Ngôi nhà hạnh phúc” cho cháu Hầu Mí Súa (SN 2013) và Hầu Mí Lự (SN 2015), trú thôn Năm Tầng, xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil.

Hầu Mí Lự và Hầu Mí Súa là 2 trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, đang được chú ruột nuôi dưỡng. Tuy nhiên, nhà chú ruột thuộc diện hộ nghèo, đông con nên cuộc sống còn khó khăn.

Chia sẻ hoàn cảnh hai anh em, tháng 11/2022, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã nhận đỡ đầu cả 2 cho đến năm 18 tuổi, với mức trợ cấp 1 triệu đồng/tháng. Đồng thời thông qua kinh phí từ Dự án “Ngôi nhà hạnh phúc” của Hội LHTN Việt Nam và huy động các nhà hảo tâm ủng hộ, được sự đồng ý của lãnh đạo Công an tỉnh, Hội Phụ nữ Công an tỉnh phối hợp các nhà hảo tâm xây tặng anh em Hầu Mí Lự và Hầu Mí Súa một căn nhà mới khang trang.

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội Phụ nữ Công an tỉnh Đắk Nông triển khai từ đầu năm 2022 đến nay, qua đó các cấp hội phụ nữ trong toàn Công an tỉnh đã nhận hỗ trợ 20 cháu mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với mức hỗ trợ thấp nhất là 500.000đ/1 cháu/1 tháng.... Chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã và đang lan tỏa, truyền đi thông điệp giúp các em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn được sống yên ấm trong tình thương yêu của cộng đồng.