Hà Nội tuyên dương 10 Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Dự chương trình có bà Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; cùng 10 Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu và 92 gương cán bộ Đoàn Thủ đô tiêu biểu 2022.

Tiên phong chuyển đổi số

Tại Chương trình, các thế hệ cán bộ Đoàn Thủ đô cùng ôn lại hành trình vẻ vang 92 năm rèn luyện và trưởng thành của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; nhìn lại những đóng góp tiêu biểu, những dấu ấn nổi bật của tổ chức Đoàn Thanh niên Thành phố và tuổi trẻ Thủ đô trong hành trình vẻ vang đó.

Diễn văn khai mạc chương trình, chị Chu Hồng Minh, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội nhấn mạnh, lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội luôn gắn với lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; luôn kế thừa và phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng của thanh niên Việt Nam, truyền thống anh hùng, tài hoa, thanh lịch của người Hà Nội.

Chị Minh cho biết, truyền thống đó đã được các thanh niên hôm nay kế thừa và tiếp nối một cách xứng đáng. “Thanh niên Hà Nội luôn khẳng định là lớp thanh niên tiên tiến, năng động, sáng tạo, vững vàng trước những thử thách khó khăn, có chí tiến thủ, hăng hái thi đua lao động sản xuất, học tập, nghiên cứu khoa học, lập thân, khởi nghiệp; xung kích, tình nguyện cống hiến xây dựng và bảo vệ Thủ đô, đất nước; góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Đoàn”, chị Minh nói.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi Thủ đô xác định rõ từng phần việc, từng bước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn Thành phố; đồng thời tham gia trách nhiệm, hiệu quả đối với các nhiệm vụ chính trị, xung phong đảm nhận “khâu khó, việc mới” do Trung ương Đoàn và Thành phố giao.

Bà Tuyến đề nghị, Thành Đoàn Hà Nội phải đi đầu, tiên phong trong chuyển đổi số và mạnh dạn xung phong, đảm nhận, triển khai hiệu quả những khâu khó, việc mới, nội dung công tác theo các công việc của Thành phố như: Công nghiệp văn hóa, đô thị thông minh, xây dựng con người thanh lịch văn minh, phát triển hệ sinh thái học tập sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; gương mẫu, dẫn dắt, đi đầu, nhất là trong đổi mới sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ; chủ động tham gia vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. “Thanh niên phải đóng góp nhiều hơn trí tuệ và phải góp phần làm tăng hàm lượng chất xám trong phát triển kinh tế Thủ đô; phát triển kinh tế số và những mô hình kinh tế mới”, bà Tuyến nói.

Tuyên dương 10 gương mặt trẻ Thủ đô, 92 cán bộ Đoàn tiêu biểu

Trong khuôn khổ Chương trình, Thành Đoàn Hà Nội tổ chức tuyên dương 10 Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2022. Đây là giải thưởng cao quý được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội triển khai trao tặng từ năm 2009, nhằm tôn vinh những điển hình thanh thiếu nhi có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực, có nhiều đóng góp và sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.

Trải qua 14 năm, đến nay đã có 140 Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu được vinh danh trên tất cả các lĩnh vực. Sau tuyên dương, các gương mặt trẻ tiếp tục là những hạt nhân xuất sắc, hăng say lao động, cống hiến; tiếp tục được vinh danh trên nhiều lĩnh vực với nhiều thành tích nổi trội, ghi dấu ấn đậm nét trong lòng thanh niên, nhân dân Việt Nam và trong mắt bạn bè quốc tế.

10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu 2022:

1. Võ Hoàng Hải (lĩnh vực Học tập), SN 2006, học sinh trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

2. TS. Phan Thị Huyền Thương (lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học), bác sĩ đơn vị Can thiệp bào thai Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

3. PGS.TS. Phạm Minh Quân (lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học), Phó Viện trưởng, Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

4. Hoàng Văn Cương (lĩnh vực lao động sáng tạo, phát triển kinh tế), Chi đoàn thôn lập Phương, xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

5. Tô Quang Duy (lĩnh vực lao động sáng tạo, phát triển kinh tế), Giám đốc Công ty Cổ phần Giải pháp Ngọn Sóng Mới

6. Đại úy Nguyễn Tuấn Anh (lĩnh vực quốc phòng, an ninh), Phó Trưởng Công an phường Hàng Mã, Công an quận Hoàn Kiếm

7. Lã Minh Trường (lĩnh vực Thể dục thể thao), Phó Bí thư Liên chi Đoàn khoa Công tác xã hội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

8. Lại Gia Thành (lĩnh vực Thể dục thể thao), vận động viên Bộ môn Cử tạ - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Hà Nội

9. Nguyễn Thị Ngọc Hà (Hà Myo), lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật, Nhà Hát Ca Múa Nhạc Việt Nam

10. Nguyễn Thị Thu Trang (lĩnh vực Hoạt động xã hội), sáng lập và giám đốc điều hành WildAct - tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn động vật hoang dã và môi trường tại Việt Nam