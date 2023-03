TPO - Ngày 23/3, Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ tuyên dương “Gương mặt trẻ Công an Quảng Bình tiêu biểu” năm 2022 và trao giải cuộc thi hùng biện online “Thanh niên Công an Quảng Bình làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy” năm 2023.

Tại buổi lễ này, Công an tỉnh Quảng Bình đã tuyên dương 9 gương mặt trẻ Công an Quảng Bình tiêu biểu năm 2022. Đây là 9 gương điển hình xuất sắc, đại diện cho 1.500 đoàn viên thanh niên toàn Công an tỉnh được vinh danh lần này, đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu trên lĩnh vực thực hiện nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua “Công an Quảng Bình học tập và thực hiện nghiêm túc Sáu điều Bác Hồ dạy”, và các hoạt động công tác Đoàn, phong trào thanh niên Công an tỉnh.

Đặc biệt, tuổi trẻ Công an tỉnh Quảng Bình đã phát động cuộc thi hùng biện online “Thanh niên Công an Quảng Bình làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy” trong toàn lực lượng đã được các đơn vị hưởng ứng nhiệt tình, nhiều bài dự thi và cá nhân dự thi xuất sắc, tâm huyết về chủ đề gắn với 6 điều dạy của Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và trách nhiệm của cá nhân đoàn viên với hành động cách mạng của tuổi trẻ…

Đối với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Quảng Bình, việc thực hiện Tháng Thanh niên gắn với phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, phong trào hành động cách mạng của Đoàn; tổ chức, triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như chương trình “Tháng Ba biên giới - Biên cương Tổ quốc tôi”, trao tặng quà, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc cho bà con người đồng bào tại xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh.

Những hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân - gắn với xung kích thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia”, cài đặt ứng dụng VNeID và kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho người dân. Hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh - bảo vệ môi trường” gắn với xây dựng nông thôn mới tại các địa bàn xã, phường , thị trấn; hoạt động tăng cường rèn luyện thể chất, thể thao với chương trình “Những bước chân vì cộng đồng”… là những hoạt động thiết thực, ý nghĩa đối với cộng đồng và xã hội.

Ngoài những hoạt động nghiệp vụ, lực lượng đoàn viên, thanh niên tại các chi đoàn thuộc các khối, các đơn vị đã thực hiện các chương trình “Vì một Việt Nam xanh” trồng 10.000 cây xanh tại xã Ngân Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ hay việc phối hợp cùng với các địa phương thực hiện chương trình hoạt động làm sạch bãi biển, chống rác thải nhựa… “Hành trình về thăm các địa chỉ đỏ” sinh hoạt chính trị, dâng hương tại các di tích lịch sử trên địa bàn; tổ chức thăm, tặng quà các gia đình chính sách, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân…

Chị Lê Thị Ngọc Hà, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Bình chia sẻ: Những hoạt động của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Quảng Bình sáng tạo, thiết thực và hiệu quả gắn liền với nhiệm vụ, chính trị của tuổi trẻ Công an tỉnh. Những chương trình, công trình phần việc thanh niên hướng về cơ sở mang lại hiệu quả tích cực, có sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Những hoạt động đó đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong Tháng Thanh niên đầy ý nghĩa.

Đại tá Phan Đăng Tĩnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đã tuyên dương những thành tích đạt được của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đồng thời mong muốn lực lượng công an luôn phát huy tinh thần tự học, tự rèn, nâng cao trình độ nghiệp vụ, lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ để áp dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác. Trên từng lĩnh vực công tác, cán bộ, đoàn viên luôn nỗ lực, tích cực phấn đấu, xung kích, chủ động, trách nhiệm với công việc, biết phát huy sức trẻ, năng động, sáng tạo, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

“Các cơ sở Đoàn trong Công an tỉnh đã chủ động đổi mới nội dung, hình thức hoạt động phù hợp với tình hình đặc điểm, nhu cầu nguyện vọng của cán bộ đoàn viên, tích cực chủ động tham mưu, đề xuất, triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất, xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”, “Xung kích, lập công, vì an ninh Tổ quốc”…" - Đại tá Phan Đăng Tĩnh khẳng định.