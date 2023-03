Thanh niên công an xứ Nghệ 'cùng ăn, cùng ở, cùng làm' với người dân

TPO - Với mô hình 24 giờ trải nghiệm, đoàn thanh niên công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) sẽ về các xóm, bản đặc biệt khó khăn, “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với dân, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế; bảo đảm an ninh trật tự và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.