Hành trình ‘Ươm mầm hạt giống đỏ’ tại Bình Dương

TPO - Hành trình có sự tham gia của 45 đoàn viên ưu tú có thành tích tiêu biểu được giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.

Ngày 12/3, Tỉnh Đoàn Bình Dương cho biết đã tổ chức Hành trình “Ươm mầm hạt giống đỏ” lần I, năm 2023.

Nằm trong chuỗi các hoạt động, đại biểu thực hiện nghi thức dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài xe lửa Dĩ An nhằm thể hiện sự tôn trọng và biết ơn của đoàn viên, thanh niên đối với những người đã hy sinh xương máu và tính mạng để bảo vệ đất nước và dân tộc ta. Đây cũng là dịp nhắc nhở và khơi gợi trách nhiệm của mỗi người trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Dịp này, 45 đoàn viên ưu tú được tham quan và nghe thuyết minh về lịch sử hào hùng của Di tích Nhà máy xe lửa Dĩ An - nơi đã ghi dấu sự ra đời của chi bộ Đảng đầu tiên.

Tiếp đến, đoàn tham dự buổi nói chuyện truyền thống với chủ đề “Khát vọng cống hiến – Lẽ sống thanh niên”. Các đại biểu lắng nghe những chia sẻ về các nội dung xoay quanh việc phát huy ngày càng hiệu quả vai trò xung kích của tuổi trẻ, công tác quan tâm chăm lo bồi dưỡng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa, truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu nhi.

Trong khuôn khổ hành trình, các đại biểu tham dự Lễ khánh thành công trình thanh niên "Khu vui chơi" và "Thắp sáng sân chơi" thiếu nhi trên địa bàn dân cư tại Công viên Khu phố Thống Nhất, phường Dĩ An do Thành Đoàn Dĩ An phối hợp cùng Đoàn khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương và Chi đoàn Agribank Khu công nghiệp Sóng Thần tổ chức.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bình Dương tổ chức tọa đàm nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng với chủ đề “Đoàn viên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Chị Trần Thị Diễm Trinh, Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Dương cho biết, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, do đó việc phát triển đội ngũ kế cận là vô cùng quan trọng.

Theo chị Trinh, thời gian qua, Đoàn TNCS Hồ Chính Minh tỉnh Bình Dương đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp, giáo dục thanh thiếu nhi vững tin đi theo lý tưởng cách mạng của Đảng, tích cực giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, thực hiện tốt chức năng là đội dự bị tin cậy của Đảng, tích cực chủ động trong công tác xây dựng và bảo vệ Đảng.

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, Bình Dương đã bồi dưỡng và kết nạp được 84.036 đoàn viên, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã giới thiệu được 12.143 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp, trong đó đã có 5.106 đoàn viên ưu tú vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Trong khuôn khổ hành trình, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bình Dương đã tuyên dương, khen thưởng cho 45 đại biểu có thành tích tiêu biểu là đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp năm 2023. Đây là các đoàn viên ưu tú tích cực trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín và ảnh hưởng tốt trong đoàn viên, thanh niên; có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, chủ động, sáng tạo, có nhiều sáng kiến, ý tưởng được ứng dụng hiệu quả, thiết thực đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, trong thực hiện các công trình, phần việc thanh niên hoặc trong công tác, học tập, lao động sản xuất.