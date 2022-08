Nam sinh 10x được kết nạp đảng tại địa bàn tình nguyện

Kết nạp Đảng tại địa bàn tình nguyện

Chiến dịch tình nguyện hè 2022, với vai trò đội trưởng Đội sinh viên tình nguyện 2206, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn - Trường Đại học Vinh, Nguyễn Văn Hoàng cùng các bạn đoàn viên thanh niên trường Đại học Vinh đã tham gia tình nguyện tại địa bàn xã Mường Ải, huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An từ ngày 12 – 27/7.

Tại đây, Hoàng cùng đội tình nguyện viên đã tham gia xây dựng nhiều công trình, phần việc ý nghĩa như tham gia xây dựng công trình nông thôn mới; phối hợp cùng Đoàn xã Mường Ải và Chi đoàn Đồn Biên phòng Mường Ải thực hiện Công trình thanh niên, tu sửa, cải tạo Nghĩa trang liệt sĩ của xã; dạy học và tổ chức sinh hoạt hè cho các em nhỏ; Tập huấn cho các em nhỏ về kỹ năng phòng chống đuối nước,...

“Đây không phải là lần đầu em tham gia tình nguyện tại một địa điểm vùng sâu vùng xa vì trước đây em đã từng đi tình nguyện tại Quảng Bình, Hà Tĩnh và các địa điểm trên địa bàn tỉnh Nghệ An, tuy nhiên đây là lần đầu em tham gia tình nguyện vùng tại huyện Kỳ Sơn, nên em và đội gặp nhiều khó khăn như về phong tục tập quán, nơi sinh hoạt còn thiếu thốn, các vấn đề về sức khỏe và kỹ năng tình nguyện do các đội viên đều là sinh viên năm nhất và lần đầu đi tình nguyện xa nhà”, Hoàng chia sẻ.

Điều ý nghĩa và tự hào với nam sinh này là trong thời gian tham gia tình nguyện, em được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt, lễ kết nạp Đảng viên diễn ra tại địa bàn tình nguyện xã Mường Ải bằng hình thức trực tuyến.

“Được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam khi còn trên giảng đường Đại học là ước mơ của em, vừa được kết nạp Đảng lúc còn là sinh viên mà còn ở một dịp rất đặc biệt khi đi tình nguyện hè là một niềm vinh dự và tự hào lớn của em. Em cảm ơn Đoàn trường, Chi bộ và các thầy cô giáo đã giúp đỡ em trong thời gian vừa qua. Em hứa sẽ tiếp tục phát huy những thế mạnh vốn có để đưa các phong trào Đoàn – Hội ngày càng đi lên”, Hoàng bộc bạch.

"Bảng vàng" thành tích

Bén duyên với công tác Đoàn và phong trào thanh niên từ năm nhất Đại học, Hoàng luôn cháy hết mình với ngọn lửa đam mê. Ngoài đi tình nguyện vùng Hoàng còn năng nổ tham gia nhiều hoạt động tình nguyện tại trường như: Tham gia chương trình Mùa đông ấm – Xuân tình nguyện 2022 tại làng trẻ em SOS, trường tiểu học Tam Đình,...; Mùa đông ấm năm 2021 tại địa bàn Bản Xói Voi, xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương; tham gia đội Shipper áo xanh trong chương trình San sẻ yêu thương do Đoàn trường Đại học Vinh tổ chức và nhiều chương trình tình nguyện khác.

“Em có tình yêu và niềm tin lớn vào các hoạt động Đoàn Hội của trường Đại học Vinh, vì có rất nhiều điều bổ ích, giúp em có thêm nhiều kỹ năng, kinh nghiệm quý báu trong cuộc sống”, nam sinh chia sẻ.

Với những đóng góp, nỗ lực không ngừng nghỉ, Nguyễn Văn Hoàng vinh dự được nhận Bằng khen của Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An vì “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên” năm học 2020 – 2021. Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh vì có thành tích xuất sắc trong công tác An ninh trật tự và An toàn Trường học năm 2020 – 2021.

Giấy khen của BCH Đoàn trường Đại học Vinh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2019 – 2020; thành tích xuất sắc trong đợt thi đua kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tháng Thanh niên năm 2021; thành tích xuất sắc trong Chiến dịch tình nguyện hè năm 2021. Giấy khen của BCH Hội sinh viên Trường Đại học Vinh vì “Đã có thành tích xuất sắc trong Chương trình Tiếp sức mùa thi” năm 2021,…