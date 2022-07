Nữ sinh á khoa khối C toàn quốc là Đảng viên, được tuyển thẳng vào 3 trường đại học tốp đầu

TPO - Với 29,5 điểm, Phạm Thị Trà Mi (học sinh lớp chuyên Địa, trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) là á khoa khối C toàn quốc khối C và là Thủ khoa khối C toàn tỉnh Nghệ An. Em đạt điểm tuyệt đối ở môn Lịch sử và Địa lý.