Thanh niên Nghệ An xung kích, hỗ trợ cấp hơn 1,5 triệu tài khoản định danh điện tử

TPO - Là lực lượng nòng cốt, đoàn viên thanh niên và Công an tỉnh Nghệ An đã xung kích, hỗ trợ cấp hơn 1,5 triệu tài khoản định danh điện tử; tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến toàn tỉnh đã đạt mức trung bình gần 50%, thuộc tốp đầu của cả nước.

Sáng 23/5, tại Công an tỉnh Nghệ An, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp giai đoạn 2023 – 2025. Điểm cầu cấp tỉnh được tổ chức tại trụ sở Công an tỉnh Nghệ An và trực tuyến tại 21 huyện, thành, thị.

Giai đoạn 2018- 2023, Công an tỉnh và Tỉnh Đoàn Nghệ An đã phối hợp và đạt nhiều kết quả quan trọng. Điển hình, phối hợp thực hiện tốt Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Dự án sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân và Đề án 06 của Chính phủ.

Phát huy tốt hiệu quả hoạt động của các Tổ tuyên truyền, hướng dẫn tại địa bàn cơ sở, trong đó lực lượng Công an và Đoàn thanh niên là lực lượng nòng cốt. Qua đó góp phần tạo chuyển biến tích cực kết quả thực hiện 2 dự án và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh, nhất là trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt định danh điện tử VNeID và dịch vụ công trực tuyến. Đến nay, toàn tỉnh đã cấp hơn 1,5 triệu tài khoản; tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến toàn tỉnh đã đạt mức trung bình gần 50%, thuộc tốp đầu của cả nước.

Thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. Triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền đa dạng, trực quan, đưa thông tin đến được với người dân; xây dựng, duy trì tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở. Qua đó, góp phần kéo giảm tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phối hợp triển khai nhiều chiến dịch, chương trình, hoạt động an sinh xã hội rất thiết thực và ý nghĩa, như: Đông ấm - Xuân tình nguyện; Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè… Tham gia tuyến đầu hỗ trợ, giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn trong 2 năm phòng, chống dịch COVID-19.

Đặc biệt, lực lượng đoàn thanh niên cơ sở đã phối hợp với lực lượng Công an và các thành phần khác góp công, góp sức xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở. Đến nay, đã xây dựng được gần 1.800 căn nhà/2.820 căn nhà từ nguồn hỗ trợ của Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An.

Xây dựng và nhân rộng hơn 200 mô hình tại 460 xã, phường, thị trấn, trong đó có nhiều mô hình hoạt động hiệu quả và tạo được sức lan tỏa như mô hình Cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng, Giáo dục thanh thiếu niên không sử dụng trái phép chất ma túy, Tổ thanh niên tự quản,… Duy trì hơn 600 nhóm “Bạn giúp bạn” với hơn 3.000 đoàn viên, thanh niên.

Đã có hơn 300.000 đoàn viên thanh niên tham gia các mô hình tự quản an ninh trật tự, tổ dân phòng tại các địa phương trên địa bàn. Gặp gỡ, tranh thủ hàng trăm người có uy tín tại các địa bàn, nhất là địa bàn vùng công giáo, miền núi, dân tộc,… để vận động quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm, làm chuyển biến tình hình an ninh trật tự. Từ đó, ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương đoàn viên thanh niên gương mẫu, có tầm ảnh hưởng tích cực đối với cộng đồng, đóng góp hiệu quả vào công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ sở.

Hàng năm, Công an tỉnh, Tỉnh Đoàn Nghệ An đã phối hợp kêu gọi, huy động nguồn lực triển khai các hoạt động an sinh xã hội như: khám, phát thuốc cho người dân khó khăn; xây dựng, sửa chữa các công trình phúc lợi, tặng túi an sinh, tặng quà cho các gia đình chính sách, khó khăn, học sinh nghèo vượt khó, hỗ trợ sinh kế cho người dân....

Hội nghị cũng được lắng nghe 2 ý kiến tham luận từ cơ sở, một đến từ đại diện thanh niên miền núi và một đại diện cho lực lượng Công an. Đây là những ý kiến đại diện cho tiếng nói của cơ sở, những người đang hàng ngày, từng giờ, trực tiếp triển khai, thực hiện các chủ trương từ Trung ương xuống với người dân.

Trên cơ sở kết quả phối hợp hoạt động hiệu quả giữa Công an tỉnh với Tỉnh Đoàn Nghệ An trong giai đoạn 2018 - 2023, hai ngành thống nhất ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2023 – 2025, gồm các nội dung: Phối hợp triển khai hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật cho đoàn viên thanh niên và người dân. Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Thực hiện các chương trình an sinh xã hội.

Sau lễ ký kết là chương trình tập huấn công tác tuyên truyền Đề án 06 cho cán bộ Đoàn, cán bộ Hội LHTN Việt Nam các cấp.