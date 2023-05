T.Ư Đoàn và VNPT ký kết thoả thuận hợp tác giai đoạn 2023-2027

TPO - Chiều 22/5, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT tổ chức Lễ ký kết thoả thuận hợp tác giai đoạn 2023-2027.

Tham dự buổi Lễ có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN; ông Tô Dũng Thái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT; ông Huỳnh Quang Liêm, Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT.

Nâng cao năng lực chuyển đổi số của Đoàn

Trong những năm qua, T.Ư Đoàn và VNPT đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều hoạt động phối hợp. Trong đó, xây dựng thành công và triển khai các ứng dụng chuyển số tại T.Ư Đoàn, như: Hệ sinh thái số - Ứng dụng di động “Thanh niên Việt Nam”, phần mềm quản lý nghiệp vụ công tác đoàn, hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-Ioffice, Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam;…

Bên cạnh đó, các hoạt động an sinh xã hội được hệ thống tổ chức Đoàn và VNPT các địa phương thực hiện trên cả nước đem lại hiệu quả cao, như: hỗ trợ người dân cả nước khai báo y tế qua Ứng dụng Ncovi, Chương trình Thankyou Việt Nam khởi tạo nguồn quỹ 5 tỷ đồng để thực hiện công tác an sinh xã hội…

Tại buổi Lễ, hai bên đã ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023 - 2027.



Theo nội dung ký kết, T.Ư Đoàn và Tập đoàn VNPT sẽ phối hợp triển khai 6 nhóm nội dung hợp tác và 12 nhiệm vụ cụ thể.

Hai bên phối hợp khảo sát, xây dựng “Đề án nâng cao năng lực chuyển đổi số của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” gồm các giải pháp tổng thể về số hoá và chuyển đổi số các hoạt động công tác chỉ đạo, hướng dẫn của T.Ư Đoàn và triển khai tại các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, như: các hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ công tác quản lý điều hành thông suốt từ T.Ư tới địa phương, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc T.Ư Đoàn (hệ thống quản lý văn bản Eoffice, phần mềm quản lý nghiệp vụ công tác đoàn viên, …) và các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng, an ninh thông tin.

Phối hợp hỗ trợ, tổ chức đánh giá, tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; đồng hành trong các kế hoạch, chương trình hành động lớn của Trung ương Đoàn và phù hợp với lĩnh vực ưu tiên của VNPT trong từng giai đoạn cụ thể. Triển khai nền tảng cho hệ sinh thái số (Ứng dụng Thanh niên Việt Nam) với các mục tiêu: tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo; quảng bá, chia sẻ các hoạt động của các cấp bộ Đoàn, đoàn viên trên cả nước; số hoá các nghiệp vụ của công tác Đoàn; xây dựng môi trường để các tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân cùng tham gia phát triển hệ sinh thái nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các Đoàn viên; xây dựng các chương trình ưu đãi các sản phẩm, dịch vụ của VNPT để đưa lên hệ sinh thái( VNPT Money, SIM/gói cước di động, MyTV, các dịch vụ GTGT, các gói Home Combo…)

Bên cạnh đó, phối hợp truyền thông thương hiệu Tập đoàn VNPT với các hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội các cấp cho toàn bộ toàn bộ đoàn viên, thanh niên trên toàn quốc. Đồng thời phối hợp sản xuất, tổ chức và phát sóng các cuộc thi, các sự kiện thể thao, văn hóa do T.Ư Đoàn tổ chức, đồng tổ chức trên các nền tảng của VNPT.

Đặc biệt, nhằm cụ thể hóa chương trình phối hợp giữa T.Ư Đoàn và Tập đoàn VNPT, cũng trong chiều 22/5/2023, VNPT 63 tỉnh, thành phố và các Tỉnh/thành đoàn đã đồng loạt tổ chức Lễ ký chương trình phối hợp.

Đoàn thanh niên cả nước tiên phong chuyển đổi số quốc gia

Phát biểu tại lễ ký kết, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đánh giá, thời gian qua, 2 bên đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều hoạt động phối hợp. Trong đó, điều quan trọng nhất là hai bên đã tạo được niềm tin với nhau để hôm nay cùng ký kết chương trình phối hợp trong giai đoạn mới.

Anh chia sẻ, hiện nay với hơn 5,3 triệu dữ liệu đoàn viên là nguồn tài nguyên quý, cùng đó là App Thanh niên và hoạt động chuyển đổi số của Đoàn. “Nếu các tài nguyên này không được phát huy sẽ rất lãng phí”, anh Huy nói. Anh Huy đề nghị, các tỉnh, thành đoàn sử dụng hiệu quả dữ liệu đoàn viên và đẩy mạnh, thực hiện hiệu quả 6 nhóm nội dung và 12 nhiệm vụ ký kết hôm nay.

Anh Huy khẳng định, T.Ư Đoàn luôn xem chuyển đổi số là nội dung quan trọng, do đó nội dung ký kết hôm nay là một trong những công cụ hữu hiệu để thực hiện một trong khâu đột phá nhiệm kỳ. “Việc ký kết hôm nay như là lời cam kết rằng Đoàn thanh niên cả nước sẽ là người xung kích, đi đầu trong chuyển đổi số quốc gia”, anh Huy nói.

Anh Huy kỳ vọng, từ lễ ký kết này, với sự đồng hành, hỗ trợ của VNPT, T.Ư Đoàn sẽ tham mưu Chính phủ xây dựng Đề án tổng thể về chuyển đổi số của Đoàn.

Ông Tô Dũng Thái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn VNPT bày tỏ mong muốn những nội dung ký kết của hai đơn vị thực sự đạt được hiệu quả thực chất, mà muốn thực chất thì cần bắt tay vào thực hiện ngay. Bên cạnh đó, phát huy Ứng dụng Thanh niên Việt Nam, đặc biệt là thế mạnh của gần 6 triệu đoàn viên để cùng nhau thực hiện các nội dung ký kết đạt hiệu quả cao nhất, góp phần vào thực hiện mục tiêu chuyển đổi số quốc gia.

Triển khai phần mềm phòng họp không giấy tờ (Ecabinet) Trên cơ sở 6 nhóm nội dung hợp tác như trên, 12 nhiệm vụ cụ thể được 2 đơn vị xác định, gồm: 1. Chuyển đổi số các hoạt động công tác điều hành của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2027. 2. Nâng cấp phần mềm quản lý văn bản. 3. Triển khai phần mềm phòng họp không giấy tờ (Ecabinet). 4. Nâng cấp phần mềm Quản lý đoàn viên. 5. Triển khai các chương trình phúc lợi/cung cấp sản phẩm dịch vụ cho đoàn viên trên toàn quốc. 6. Nâng cấp App Thanh niên Việt Nam. 7. Triển khai phần mềm Quản lý cán bộ Đoàn chuyên trách, sẵn sàng kết nối với CSDL quốc gia về công chức viên chức của Bộ Nội Vụ hoặc Ban Tổ chức Trung ương. 8. Hợp tác truyền thông. 9. Triển khai các ứng dụng phục vụ công tác chỉ đạo điều hành từ Trung ương tới địa phương và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương Đoàn. 10. Hợp tác sản xuất và phát sóng các sự kiện Thể thao, Văn hóa do Trung ương Đoàn tổ chức, phối hợp tổ chức. 11. Hệ sinh thái chung: là hệ sinh thái dành cho các hội viên của các tổ chức chính trị xã hội. 12. Phối hợp, hỗ trợ, tổ chức các chương trình, hoạt động.