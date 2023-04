Tuổi trẻ Công an Đắk Lắk giúp người hiến máu kích hoạt tài khoản định danh điện tử

TPO - Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện của tỉnh Đắk Lắk năm 2023, có hơn 600 tình nguyện viên tham gia. Tại chương trình, các tình nguyện viên được cán bộ, Đoàn thanh niên Công an hỗ trợ, hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Từ sáng sớm, ngày 7/4/2023 tại trụ sở UBND Phường Thành Nhất (TP Buôn Ma Thuột) hơn 600 tình nguyện viên xếp hàng đăng ký hiến máu để hưởng ứng Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện.

Vừa hiến máu xong, chị Lê Thị Li Na, phường Ea Tam cho biết, đây là lần thứ 4 chị hiến máu. Chị luôn tâm niệm góp một phần nhỏ của mình để chia sẻ giọt máu ấm tình người, đầy lòng nhân ái giúp người bệnh vượt qua lúc nguy cấp, hiểm nghèo. Mỗi lần có đợt hiến máu, nếu không bận việc chị đều đăng ký tham gia.

Sau đó, chị Li Na được cán bộ, chiến sĩ Công an TP Buôn Ma Thuột hỗ trợ, hướng dẫn cài đặt tài khoản định danh điện tử. “Lúc đầu tôi cũng bỡ ngỡ, mơ hồ về định danh điện tử, nay nhân tiện tại chương trình hiến máu được các chú công an hướng dẫn cặn kẽ, hỗ trợ cài, thấy rất tiện ích. Mỗi lần đi giao dịch không cần mang theo giấy tờ. Các thao tác không khó, tôi sẽ hướng dẫn mọi người trong gia đình”, chị Li Na cho biết.

Chị Nguyễn Thị Kim, cùng 10 đoàn viên xã Hòa Xuân đến điểm hiến máu từ sớm chia sẻ, đây là lần thứ 2 chị hiến máu. “Hiến máu là việc làm rất ý nghĩa. Chúng tôi là thanh niên trẻ, muốn cống hiến một phần nào đó cho cộng đồng. Chương trình toàn dân tham gia hiến máu tình nguyện, phát huy được tinh thần tự nguyện, tạo được khối đại đoàn kết. Tại chương trình, còn có thêm hoạt động của Đoàn thanh niên Công an thành phố hỗ trợ người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử ”, chị Kim nói.

Đại úy Nguyễn Trọng Hoàng Nam, Đội phó Đội Quản lý hành chính TP Buôn Ma Thuột cho biết, hôm nay kết hợp với chương trình kỷ niệm Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện, Đội Quản lý hành chính phối hợp Đoàn Thanh niên Công an TP Buôn Ma Thuột, Công an phường Thành Nhất hướng dẫn tuyên truyền, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân.

Tham gia hỗ trợ có 10 cán bộ chiến sĩ Công an thành phố và Công an phường. Khi công dân hiến máu xong sẽ qua điểm hỗ trợ kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Những công dân đã có tài khoản sẽ được Công an hỗ trợ kích hoạt, những người chưa có sẽ được hỗ trợ đăng ký. Với những công dân căn cước làm trước ngày 17/4/2022 sẽ hướng dẫn lên các điểm hành chính công.

Theo đại úy Nam, để phục vụ quá trình chuyển đổi số quốc gia, Đội có kế hoạch phối kết hợp với 21 đơn vị xã, phường. Tùy từng xã, phường chọn một ngày trong tuần hay cuối tuần, Đội sẽ cử cán bộ chiến sĩ, mang máy móc phục vụ cho công dân trong quá trình đăng ký và kích hoạt.

Trong tháng 3 vừa qua, đã diễn ra lễ ký kết kế hoạch phối hợp giữa Công an tỉnh, Tỉnh Đoàn và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk về công tác chuyển đổi số. Tại từng thôn buôn, đã có các tổ chuyển đổi số hướng dẫn, khuyến khích công dân đăng ký và kích hoạt tài khoản để quá trình chuyển đổi số đạt hiệu quả cao nhất.

Tại chương trình kỷ niệm Ngày Toàn dân tham gia hiến máu tình nguyện, Ban tổ chức đã vinh danh 4 tập thể, 44 cá nhân tiêu biểu trong công tác hiến máu cứu người.