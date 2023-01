Tuổi trẻ Công an nhân dân tiên phong trong chuyển đổi số phục vụ công tác công an

TPO - Triển khai chương trình công tác năm 2023, Ban Thanh niên Công an nhân dân (CAND) phát động phong trào thi đua với chủ đề “Tuổi trẻ CAND tiên phong trong chuyển đổi số phục vụ công tác công an” và kêu gọi tất cả các cán bộ, đoàn viên thanh niên phát huy cao độ tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện trên tất cả các mặt công tác, hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra.

Chiều 6/1, tại Học viện An ninh nhân dân, Ban thanh niên CAND (Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn, phong trào thanh niên năm 2022, triển khai chương trình công tác năm 2023 và tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”, “Sinh viên 5 tốt” cấp Bộ.

Tới dự Hội nghị có anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội sinh viên Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Uỷ viên Đảng uỷ Công an Trung ương, Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị (Bộ Công an) cùng lãnh đạo các đơn vị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2022 với chủ đề “Xây dựng Đoàn vững mạnh về tổ chức”, các cấp bộ Đoàn trong CAND đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Trong đó, điểm nhấn là tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp trong CAND và đại hội Đoàn Thanh niên Bộ Công an lần thứ 22, tham gia tích cực , trách nhiệm tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027.

Bên cạnh đó, tuổi trẻ CAND tiếp tục thể hiện vai trò xung kích trong chuyển đổi số phục vụ công tác công an, lực lượng tiên phong trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn năm 2030; lực lượng đoàn viên công tác tại cơ sở, đặc biệt là công an xã, thị trấn thực sự làm nòng cốt trong các mặt công tác công an, đóng góp tích cực vào việc xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ở các địa phương.

Năm 2023 khẩu hiệu hành động của toàn lực lượng CAND là “Xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; phát huy vai trò của tuổi trẻ góp phần thực hiện thắng lợi 8 nhóm nhiệm vụ, 3 giải pháp trọng tâm, đột phá trong công tác Công an năm 2023, đồng thời nâng cao chất lượng toàn diện công tác thanh niên trong CAND; bám sát chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và định hướng của Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

Đây cũng là năm có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với tổ chức Đoàn các cấp trong CAND; Bộ Công an tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị; Kế hoạch 118 của Đảng uỷ Công an Trung ương về xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn đề nghị các cấp bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên Bộ Công an thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm được nêu tại Hội nghị.

Trong đó, phát huy cao độ vai trò xung kích trong các lĩnh vực công tác; tiếp tục nghiên cứu, lựa chọn và đăng ký thực hiện có hiệu quả các công trình, phần việc thanh niên, trong đó tập trung vào các công trình, phần việc góp phần ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong công tác công an; phát động, tổ chức cho đoàn viên thanh niên đăng ký tình nguyện tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, đơn vị cơ sở, địa bàn biên giới, địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự.

Tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua “Dân vận khéo”; mở rộng quan hệ phối hợp với tổ chức Đoàn, Hội ngoài lực lượng trong tổ các hoạt động hướng dẫn thanh niên đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn cũng đề nghị đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa xã hội, tình nguyện chung sức cùng cộng đồng theo chỉ đạo của Bộ Công an và Trung ương Đoàn; tăng cường tuyên truyền về các hoạt động của thanh niên Công an, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sỹ công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Lãnh đạo Cục Công tác đảng và công tác chính trị nhấn mạnh việc tổ chức đa dạng, hiệu quả các hoạt động đồng hành với đoàn viên thanh niên, hỗ trợ, tuyên dương thanh niên Công an an xã, nhất là các xã biên giới cũng như cán bộ đoàn, đoàn viên có nhiều thành tích trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Đồng thời, tập trung hỗ trợ nâng cao trình độ chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ, tiếng dân tộc thiểu số; chú trọng việc định hướng, tạo môi trường cho đoàn viên thanh niên phát huy tính sáng tạo, tích cực nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và xây dựng lớp thanh niên công an ưu tú, có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. Chủ động tham mưu tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị, hợp tác quốc tế với thanh niên công an, cảnh sát các nước trong khu vực và trên thế giới.