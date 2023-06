Tuổi trẻ Công an TPHCM tăng cường đội hình tuần tra, bắt tội phạm tại bến xe

TPO - Đội ngũ cán bộ chiến sĩ trẻ tiếp tục triển khai lớp huấn luyện cho đội hình thành lập mới tại Bến xe miền Đông, trong đó chú trọng huấn luyện kỹ năng tuần tra ban đêm, kỹ năng tự vệ chính đáng, nhận diện đối tượng khả nghi, trang bị kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho đoàn viên thanh niên, lực lượng bảo vệ...

Ngày 16/6, Đoàn Thanh niên Công an TPHCM phối hợp Đoàn Tổng Công ty Samco, Công ty TNHH MTV Bến xe miền Đông ra mắt Đội hình xung kích, phản ứng nhanh về an ninh trật tự tại Bến xe miền Đông – nơi cửa ngõ đón nhận và xuất bến các tuyến xe liên tỉnh với khu vực Tây nguyên.

Tiếp nối thành công từ mô hình được thành lập tại Bến xe miền Tây (quận Bình Tân), Đoàn Công an thành phố tiếp tục triển khai lớp huấn luyện cho đội hình thành lập mới tại Bến xe miền Đông gồm các đoàn viên thanh niên, cán bộ nhân viên các phòng chức năng và lực lượng bảo vệ bến xe. Trong đó, chú trọng huấn luyện kỹ năng tuần tra ban đêm, kỹ năng tự vệ chính đáng, nhận diện đối tượng khả nghi, móc túi, lừa đảo, kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, kỹ năng trinh sát và hiệp đồng tác chiến với lực lượng công an cơ sở.

Bày tỏ tâm đắc đối với đội hình ra mắt trong thời điểm vừa xảy ra nhiều vụ việc nóng, anh Đặng Văn Thắng, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an TPHCM cho biết đội hình sẽ thực hiện tuần tra liên tục hằng ngày hằng giờ ở Bến xe miền Đông (quận Bình Thạnh). Cùng đó, lớp huấn luyện sẽ kéo dài trong vòng 2-3 tháng, đảm bảo đưa vào hoạt động đạt kết quả tích cực, là chỗ dựa vững chắc cho bà con nhân dân có nhu cầu giao thương, đi lại, người dân có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội trên địa bàn thành phố.

Trong buổi ra mắt đội hình, Đoàn Thanh niên các đơn vị Công an TPHCM, Tổng Công ty Samco và quận Bình Thạnh đã ký kết thực hiện công tác huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức an ninh trật tự cho thanh niên địa bàn dân cư, phối hợp tuần tra, kiểm soát, phát triển mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở.