TPHCM, Long An rộn ràng ra quân chiến dịch tình nguyện hè 2023

TPO - Mùa chiến dịch tình nguyện hè năm 2023 đánh dấu hành trình rèn luyện và trưởng thành của các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè. Đây cũng là mùa hè tình nguyện được triển khai trong nhiệm kỳ 2022 - 2027 nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM và tỉnh Long An.

Sáng 11/6, tại quận 1, Thành Đoàn – Hội Liên hiệp thanh niên – Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2023 và khởi động chuỗi các hoạt động kỷ niệm 30 năm các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên thành phố (1994 - 2023).

Đến dự chương trình có: anh Ngô Văn Cương – Bí thư Trung ương (T.Ư) Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn; ông Nguyễn Hồ Hải – Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM; ông Phạm Chánh Trực – nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TPHCM; ông Dương Anh Đức – Phó Chủ tịch UBND TPHCM; ông Vũ Hải Quân - Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM; chị Phan Thị Thanh Phương – Thành uỷ viên, Bí thư Thành Đoàn TPHCM cùng khoảng 5.000 đoàn viên thanh niên đại diện cho hàng trăm nghìn chiến sĩ tình nguyện tham gia các hoạt động cộng đồng trong mùa hè này.

Hành trình 30 năm rèn luyện và trưởng thành

Cách đây 30 năm tại con đường Phạm Ngọc Thạch, lễ ra quân đầu tiên của “Chiến dịch tình nguyện Ánh sáng văn hóa hè” đã được tổ chức, với những chuyến xe đưa 700 sinh viên tình nguyện đầu tiên của thành phố về các xã trên địa bàn huyện Bình Chánh tổ chức lớp học và trực tiếp giảng dạy trong gần 3 tháng, xóa mù chữ cho 987 người.

Mùa hè tình nguyện năm 2023 của thanh niên thành phố diễn ra từ ngày 11/6 đến 6/8, dự kiến thu hút hơn 700.000 lượt thanh niên, người dân thành phố tham gia với địa bàn trải rộng, trọng tâm là TPHCM và các tỉnh Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ, Tây nguyên. Bên cạnh đó các hoạt động tình nguyện cũng diễn ra tại xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ, TPHCM), huyện đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Mùa chiến dịch tình nguyện hè năm 2023 đánh dấu hành trình rèn luyện và trưởng thành của các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè qua 30 năm và cũng là mùa hè tình nguyện được triển khai trong nhiệm kỳ 2022 - 2027 nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ XI, chào mừng Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028...

Tại lễ phát động, Bí thư Thành Đoàn TPHCM Phan Thị Thanh Phương bày tỏ kỳ vọng mỗi chiến sĩ sẽ đóng góp trí tuệ và hành động, tình cảm và trách nhiệm tham gia thực hiện các công trình, phần việc hưởng ứng cuộc vận động “TPHCM - Thành phố tôi yêu”, đợt thi đua cao điểm “Tuổi trẻ thành phố Bác năng động, sáng tạo, dám nghĩ, biết làm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội TPHCM năm 2023”.

Chị Thanh Phương cũng lưu ý các chiến sĩ tình nguyện phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối tuân thủ kỷ luật, giữ sức khỏe, an toàn cho chính mình, người dân và đồng đội; nghiêm túc chấp hành tốt nội quy, yêu cầu của Ban Chỉ huy các cấp, quy định của địa phương, đơn vị công tác.

Chia sẻ với các bạn trẻ tại lễ ra quân, Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh: TPHCM là địa phương có truyền thống năng động, sáng tạo, xung kích của cả nước. Năm nay, dự kiến thành phố có khoảng 125.000 chiến sĩ tình nguyện toả đến gần 100 đơn vị, địa phương tham gia các chương trình, hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội.

“Tôi mong muốn các bạn thể hiện được mình là những công dân trẻ của thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình ở những địa phương đã từng đóng góp, hỗ trợ cho thành phố trong những thời điểm căng thẳng nhất trong đại dịch COVID-19 và gửi gắm lời tri ân chân thành của Đảng bộ và nhân dân thành phố đến với các địa phương, đơn vị...”, ông Hải dặn dò.

Đặc biệt, năm nay ghi dấu 30 năm các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của thành phố, ông Hải mong muốn Thành Đoàn phối hợp các cơ quan, đơn vị tổ chức một hội thảo đánh giá những thành tích đạt được và đề ra những giải pháp để thực hiện trong những năm tiếp theo phù hợp với tình hình hiện nay.

Sáng cùng ngày, Tỉnh Đoàn Long An đã tổ chức lễ ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023 với chủ đề “Tuổi trẻ Long An sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng” và phương châm hành động “Rộng khắp - An toàn - Hiệu quả - Bền vững” gắn với “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Long An xác định 14 chỉ tiêu của Chiến dịch, gồm: Tổ chức cho 50.000 lượt Đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức Đoàn, Hội triển khai; Mỗi Huyện, Thị, Thành Đoàn thực hiện mới ít nhất 01 tuyến phố (đường) văn minh với các tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”; Xây mới ít nhất 25 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ, nhà bán trú; Trồng mới ít nhất 150.000 cây xanh; Sửa chữa ít nhất 30 km đường giao thông nông thôn; Hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa 2.000 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên;

Bên cạnh đó, tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho ít nhất 5.000 lượt thanh niên; hỗ trợ 15 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên; Tư vấn hướng nghiệp và việc làm cho ít nhất 10.000 lượt đoàn viên, thanh niên; giới thiệu việc làm cho ít nhất 2.000 thanh niên; Hỗ trợ nâng cao năng lực số cho ít nhất 40.000 lượt thanh thiếu nhi và người dân; Tổ chức cho 30.000 lượt thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế; Hỗ trợ cho ít nhất 5.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn;

Ngoài ra, xây dựng mới 15 sân chơi hoặc khu vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh. 100% Đoàn xã, phường, thị trấn tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư; Tổ chức ít nhất 30 hoạt động dạy bơi miễn phí hoặc hoạt động phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích cho trẻ em; Kết nạp ít nhất 5.000 Đoàn viên mới; giới thiệu ít nhất 1.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng.

Phát biểu tại lễ ra quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa yêu cầu: “Đoàn Thanh niên các cấp trong tỉnh cần lựa chọn các phong trào, hoạt động phải đúng trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện khả năng của tổ chức Đoàn ở mỗi cấp, địa phương. Các hoạt động phải đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong hoạt động tình nguyện, tiếp tục bám sát, thực hiện hiệu quả công trình tinh thần chủ động, năng động, đổi mới, sáng tạo với phương châm “ nghĩ thật, làm thật, hiệu quả thật””.

Anh Trần Hải Phú, Bí thư Tỉnh Đoàn Long An lưu ý: Để Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023 và đợt thi đua cao điểm được triển khai hiệu quả, Đoàn - Hội các cấp phát huy cao nhất tinh thần sáng tạo, chủ động, quyết tâm, vận dụng linh hoạt theo điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị; phát huy cao nhất trí tuệ, khả năng của mỗi bạn thanh niên, các nguồn lực xã hội để có những mô hình mới, cách làm hay giải quyết những vấn đề cụ thể đặt ra trong việc triển khai nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị.

"Chú trọng các đội hình tình nguyện tại chỗ và phát triển nhanh các đội hình chuyên, đội hình tình nguyện theo lĩnh vực chuyên môn, thế mạnh và khả năng hoạt động đa dạng của các đối tượng thanh niên", anh Phú nhấn mạnh.

Triển khai chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023, Tỉnh Đoàn Long An đã nhận được sự quan tâm, đồng hành cùng các mạnh thường quân đã hỗ trợ an sinh xã hội hơn 3 tỷ đồng.

Tuổi trẻ Long An tập trung thực hiện 9 nội dung, trong đó có: Tổ chức chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với cán bộ trẻ, đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh; Đồng loạt ra quân thực hiện hướng dẫn đoàn viên, thanh niên và người dân cài đặt tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2; Tổ chức chương trình “Ngày thứ Bảy tình nguyện tuyên truyền sử dụng dịch vụ công trực tuyến và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp”; Tổ chức các sàn giao dịch, ngày hội giới thiệu việc làm (trực tiếp và trực tuyến) cho thanh niên, trong đó giới thiệu ít nhất 10.000 lượt Đoàn viên, thanh niên, giới thiệu việc làm cho ít nhất 2.000 thanh niên; Triển khai Cuộc vận động “Cử tri hiến kế xây dựng quê hương Long An”; Vận động Đoàn viên, thanh niên có gia đình thuộc diện đền bù, giải phóng mặt bằng nhằm bàn giao mặt bằng sạch thực hiện dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng theo yêu cầu của địa phương; Đoàn thanh niên các cấp tập trung tổ chức các hoạt động tình nguyện hỗ trợ ít nhất 9 xã về đích nông thôn mới (hoặc nông thôn mới kiểu mẫu) trong năm 2023...