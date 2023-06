TPO - Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Bình Phước xuất quân triển khai phong trào “Ngày cuối tuần làm công an xã" trong tuổi trẻ Công an tỉnh năm 2023. Hoạt động nằm trong chiến dịch Thanh niên công an tình nguyện hè.

Ngày 18/6, Thượng úy Lại Tiến Sĩ, Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh Bình Phước cho biết, thực hiện kế hoạch chiến dịch "Thanh niên Công an tình nguyện Hè" năm 2023, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã xây dựng và thực hiện phong trào “Ngày cuối tuần làm công an xã".

Theo đó, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Bình Phước đã huy động gần 500 đoàn viên, thanh niên là nam sĩ quan, hạ sĩ quan ở các chi đoàn thuộc đơn vị phòng trại, cơ quan của Công an tỉnh Bình Phước luân phiên tham gia tại công an các xã trọng điểm của các huyện Bù Đăng, Phú Riềng và thị xã Phước Long.

Tại công an các xã, thị trấn, đoàn viên thanh niên sẽ phối hợp với lực lượng công an cơ sở thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn, tham gia cấp căn cước công dân, tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt và kích hoạt ứng dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến.

Bên cạnh đó, đoàn viên thanh niên còn tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tham gia các hoạt động phong trào như: Chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hoạt động dân vận, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao...

Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh Bình Phước Lại Tiến Sĩ cho biết thêm, việc thực hiện phong trào nhằm lan tỏa tinh thần “Tất cả chung tay hướng về công an xã, thị trấn" trong toàn thể đoàn viên, thanh niên. Qua đó, tạo môi trường để đoàn viên thanh niên rèn luyện, cống hiến, trải nghiệm, được tiếp xúc thêm kinh nghiệm thực tiễn tại cơ sở, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp.