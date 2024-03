Truyền lửa khát vọng cống hiến - Bài 13: 'Khắc tinh' tội phạm ma túy

TP - 13 năm bén duyên với nghề trinh sát ma túy, Đại úy Trương Thế Quyền cùng đồng đội đã phá nhiều chuyên án, vụ án ma túy lớn nhỏ, góp phần làm sạch ma túy trên địa bàn.

Bắt tên trùm ma mãnh

Đại úy Trương Thế Quyền, SN 1991, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An), là 1 trong 20 đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023. “Tôi cảm thấy rất vui và tự hào khi biết thông tin này, dù thành tích của bản thân so với những người anh đi trước chưa là gì”, Đại úy Quyền khiêm tốn nói.

Đại úy Quyền kể, năm 2011, sau khi tốt nghiệp Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân 6, anh về nhận công tác tại Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thanh Chương (sau đó Đội sáp nhập thành Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy từ năm 2015).

Từ khi trở thành người lính trinh sát ma túy, Đại úy Quyền không nhớ hết bản thân mình đã tham gia và trực tiếp phá bao nhiêu vụ án lớn nhỏ. Kỷ niệm nhớ nhất với anh có lẽ là đấu tranh chuyên án ma túy, bắt giữ tên trùm ma túy nhỏ tuổi hơn mình nhưng ma mãnh và liều lĩnh không thua kém những ông trùm có tên tuổi.

“Tôi sẽ tiếp tục cố gắng học tập, học hỏi để luôn hoàn thiện mình, trau dồi nghề nghiệp. So với lực lượng phòng chống ma túy cả nước thì thấy mình còn quá nhỏ bé. Nhưng bản thân cũng thấy được, chút sức nhỏ của mình đã góp phần làm sạch địa bàn về ma túy”. Đại úy Trương Thế Quyền, Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An)

Đó là chuyên án 922M, bắt giữ tên trùm ma túy Hoàng Văn Hiếu (SN 1998, trú tại thôn Chính Thanh, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương) vào sát Tết năm 2022. Đối tượng này nhỏ tuổi nhưng ma mãnh, điều hành cả đường dây buôn ma túy xuyên biên giới, trong nhà có cả anh trai, chú ruột, dượng đều bị bắt về ma túy.

“Phải mất 5 tháng các anh em cùng nhau nằm rừng bám địa bàn theo dõi, điều tra đường dây đến khi kết thúc chuyên án là đúng vào tối 30 Tết. Anh em vẫn kịp về đón giao thừa ngay tại đơn vị trong một niềm vui hoàn thành nhiệm vụ”, Đại úy Quyền kể.

Chuyên án này lực lượng Công an đã thu giữ được 12.000 viên ma túy, 1 khẩu súng với 12 viên đạn. Sau khi bắt được tên trùm Hoàng Văn Hiếu, đường dây ma túy khủng tại xã bị triệt xóa, Võ Liệt trở thành địa bàn sạch ma túy.

Gần dân, sâu sát địa bàn

Chia sẻ về duyên đến với nghề trinh sát ma túy, Đại úy Quyền cho hay, bản thân anh cảm thấy may mắn khi có bố và em trai cùng làm trong ngành. Từ nhỏ anh được nghe lỏm những câu chuyện về nghề đấu tranh tội phạm của bố và những người bạn đến chơi. Anh không biết yêu nghề của bố từ khi nào, chỉ biết lớn lên muốn trở thành một chiến sĩ công an giúp dân, loại bỏ tội phạm.

Theo Đại úy Quyền, tội phạm ma túy rất nguy hiểm, bởi các đối tượng đi buôn theo kiểu “được ăn cả, ngã về không”. Nhiều đối tượng còn bị nhiễm HIV. Vì vậy, trinh sát ma túy luôn trong tình thế nguy hiểm mỗi khi “đánh” án. Một kinh nghiệm ”sống còn” trong đấu tranh với tội phạm, đó là phải gần dân, bám địa bàn, nắm chắc địa bàn.

"Trinh sát ma túy luôn phải lên kế hoạch cụ thể, chi tiết, chuẩn bị nhiều phương án và quan trọng nhất là phải đảm bảo an toàn mới “đánh” án. Để được như vậy, người trinh sát luôn phải bám sát địa bàn, bám sát đối tượng và quan trọng là phải gần dân. Từ đó mới có nhiều thông tin và có thể nắm bắt rõ đối tượng hơn”, Đại úy Quyền chia sẻ.

13 năm công tác, Đại úy Quyền đã vinh dự nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, ngành. Trong đó nổi bật là Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vào tháng 10/2023, vì đã có thành tích trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu.