Hành trình tình nguyện hướng về Điện Biên của tuổi trẻ Công an Thủ đô

TPO - Đoàn Thanh niên Công an Hà Nội phối hợp với Ban Phụ nữ, Ban Công đoàn Công an TP (CATP) Hà Nội tổ chức hành trình tình nguyện "Tự hào Tây Bắc - Tiếp bước cha anh" tại 7 huyện, thị xã của tỉnh Điện Biên và Lai Châu với tổng giá trị các phần quà tình nghĩa gần 1,3 tỷ đồng.

Hành trình "Tự hào Tây Bắc - Tiếp bước cha anh" là hoạt động ý nghĩa của CATP Hà Nội hưởng ứng Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, “Tự hào một dải non sông”; chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” do Bộ Công an phát động; và thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954/ 7-5-2024).

Dẫn đầu đoàn công tác là Đại tá Phạm Thanh Hùng - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc CATP; Thiếu tá Bùi Mạnh Hùng - Bí thư Đoàn Thanh niên CATP cùng đông đảo cán bộ, ĐVTN công an.

Theo Đại tá Phạm Thanh Hùng - Phó Giám đốc CATP, kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ là sự kiện chính trị quan trọng nhằm khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Qua đó, động viên khích lệ đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên và Tây Bắc; tôn vinh, tri ân người có công với cách mạng, với đồng bào, chiến sĩ đã đóng góp công sức, xương máu để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

"Và trên hành trình tình nguyện hướng về Điện Biên, tôi mong muốn rằng, thông qua những hoạt động ý nghĩa, những phần quà nhỏ bé sẽ góp phần bày tỏ sự tri ân đối với những người có công với cách mạng, là sự thấu hiểu, sẻ chia với những khó khăn, thiếu thốn của lực lượng Công an xã. Đặc biệt, tạo động lực để Công an cấp cơ sở đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, nhất là tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới", Đại tá Phạm Thanh Hùng chia sẻ.

Tại tỉnh Điện Biên, đoàn công tác đã tới thăm, trao tặng nhiều công trình, phần quà đồng hành với Công an các xã biên giới và nhân dân địa phương. Trong đó, tặng công trình “Ngôi nhà 19/8” cho đối tượng chính sách, có hoàn cảnh khó khăn thuộc huyện Mường Chà; tặng công trình “Thư viện xanh” cho giáo viên, học sinh Trường THCS thị trấn Mường Chà; Thăm, tặng trang thiết bị phục vụ công tác cho Công an 21 xã, thị trấn và 30 gia đình liệt sĩ Công an nhân dân, gia đình chính sách...

Ngoài ra, đoàn công tác đã tới dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ liệt sĩ ở Chiến trường Điện Biên Phủ trên di tích đồi F; tổ chức các hoạt động sinh hoạt, giáo dục truyền thống tại các điểm thuộc Di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ.

Tại tỉnh Lai Châu, đoàn công tác đã tặng công trình “Thắp sáng đường biên” tại xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ; tặng quà và bản đồ Việt Nam cho nhà trường, giáo viên, học sinh tại Điểm trường mầm non Seo Pả, xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ; tặng máy vi tính, máy in, máy lọc nước cho Công an các huyện, xã và Đồn Biên phòng Ta Tần...