Tuổi trẻ Công an Nghệ An ghi dấu ấn với nhiều hoạt động hướng về cộng đồng

Với những việc làm ý nghĩa, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong các mặt công tác; tuyên truyền giáo dục nâng cao trách nhiệm của đoàn viên thanh niên với cộng đồng. Xây dựng hình ảnh, phong cách người chiến sỹ Công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ, góp phần củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc gắn với đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.