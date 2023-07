Tuổi trẻ Nghệ An và Ban Thanh niên Bộ Công an xây nhà cho gia đình khó khăn

TPO - Tuổi trẻ Nghệ An phối hợp với Ban Thanh niên Công an nhân dân (Bộ Công an) thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa tại Nghệ An như khởi công xây nhà cho hộ gia đình khó khăn, khánh thành khu vui chơi giải trí cho thiếu nhi và động viên cán bộ công an xã vùng biên.