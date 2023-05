Thanh niên chung tay người dân TPHCM xóa biển bảng quảng cáo nhếch nhác trên phố

TPO - Ngày cuối tuần, đông đảo người dân cùng chung tay tháo dỡ, bóc gỡ các biển, bảng quảng cáo sai quy định... để mang lại diện mạo sạch đẹp, mỹ quan cho thành phố.

Ngày 6/5, Đoàn Công an TPHCM phối hợp Ban Chỉ đạo 138, Công an, Đoàn thanh niên các quận, huyện Bình Tân, Tân Bình, Bình Chánh ra quân bóc xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy định, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, chỉnh trang mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố năm 2023.