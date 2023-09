Tuổi trẻ Công an TPHCM tuần tra, kiểm soát xuyên lễ

TPO - Cùng với các đơn vị chức năng, tuổi trẻ Công an thành phố và các đơn vị phối hợp triển khai các đội hình phản ứng nhanh đảm bảo an ninh trật tự tại các bến xe liên tỉnh trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Trong suốt những ngày nghỉ lễ Quốc khánh (từ 1 - 4/9), Đoàn Thanh niên Công an TPHCM phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Công an các phường An Lạc (quận Bình Tân), phường 26 (quận Bình Thạnh), xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn) và Đoàn Tổng Công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn (Samco) triển khai lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại các bến xe liên tỉnh trên địa bàn thành phố.

Cùng với các cơ quan chức năng, tuổi trẻ Công an thành phố và các đơn vị phối hợp triển khai các đội hình phản ứng nhanh đảm bảo an ninh trật tự tại các bến xe liên tỉnh trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Cùng với các đội hình tại Bến xe miền Đông, An Sương, Ngã tư Ga, đội hình phản ứng nhanh về an ninh trật tự tại Bến xe miền Tây, quận Bình Tân (nơi có lưu lượng hành khách đi lại đông nhất thành phố trong kỳ nghỉ lễ) được Đoàn Thanh niên Công an TPHCM và các đơn vị chủ quản huấn luyện kỹ về kỹ năng nhận diện, đấu tranh phòng chống tội phạm trộm cắp, móc túi, ma túy; kỹ năng xử lý tình huống PCCC và cứu nạn cứu hộ. Cùng với đó, các đội hình được tập huấn, trang bị kỹ năng tăng cường hỗ trợ điều tiết giao thông; kỹ năng tự vệ, đấu tranh với các đối tượng nguy hiểm và cả kỹ năng tuyên truyền pháp luật cho nhân dân.

Trong khi đó, đội hình phản ứng nhanh tại Bến xe An Sương, huyện Hóc Môn chủ động hỗ trợ lực lượng CSGT đảm bảo thông tuyến trước cửa bến; phối hợp lực lượng Công an xã Bà Điểm tuần tra siết chặt địa bàn, kiểm tra hành chính tất cả những đối tượng nghi vấn lợi dụng đông người để trộm cắp tài sản của nhân dân hoặc mua bán trái phép chất ma túy. Bên cạnh đó, các bạn trẻ tham gia kiểm tra hệ thống PCCC tại các kho, kios và trên các xe khách; kiểm soát chặt chẽ hàng hóa ra vào bến xe để phòng ngừa hành vi mua bán, trao đổi hàng cấm, động vật hoang dã, mua bán người…

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, các tổ công tác đã tiến hành kiểm tra kỹ năng sử dụng thiết bị chữa cháy của các hộ kinh doanh; kiểm tra hành chính đối với các đối tượng nghi vấn; tuyên truyền phòng chống tội phạm lừa đảo trong lĩnh vực du lịch và tội phạm mua bán người tại các cửa khẩu biên giới, khu vực giáp ranh biên giới miền Tây Nam bộ, tạo sự yên tâm cho nhân dân khi xuất bến, về bến để giao thương, đi lại, du lịch… trong suốt kỳ nghỉ lễ.

Theo thống kê, trong 4 ngày nghỉ lễ, đã có trên 800.000 lượt người dân di chuyển về các bến bãi. Sự có mặt của lực lượng công an, các lực lượng chức năng và sự hỗ trợ của đội hình phản ứng nhanh về an ninh trật tự đã đem lại sự an tâm cho nhân dân; an toàn hơn cho hoạt động vận tải.