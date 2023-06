Bản tin 8H: Diễn biến mới vụ nữ Phó chánh văn phòng Sở đi nhà nghỉ với người có vợ

TPO - UBKT Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang thông báo rằng, cơ quan này đã biểu quyết xử lý kỷ luật bà D. bằng hình thức cảnh cáo theo quy định. Tuy nhiên, vợ Phó Chánh thanh tra tỉnh Hậu Giang không đồng tình.

Liên quan đến vụ nữ Phó Chánh văn phòng Sở nhiều lần đi nhà nghỉ với chồng người khác, ngày 28/6, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang cho biết, cơ quan này đã trả lời đơn đề nghị của bà N.T.M.L. (vợ ông T., Phó Chánh thanh tra tỉnh Hậu Giang), việc thống nhất hình thức kỷ luật cảnh cáo bà P.T.H.D. - Phó Chánh văn phòng Sở TN&MT Hậu Giang. Bà D. là người bị tố nhiều lần cùng ông T. vào nhà nghỉ, có cử chỉ thân mật. Trước đó, ngày 8/6, bà L. gửi đơn đề nghị khai trừ ra khỏi Đảng đối với bà D., vì cho rằng sự việc xảy ra ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình mình. Sau khi nhận được phản hồi, bà L. không đồng tình, cho rằng hình thức kỷ luật trên không tương xứng với hành vi bà D. gây ra và cho biết sẽ tiếp tục gửi đơn yêu cầu giải quyết.

Ở TPHCM vừa xảy ra vụ cô gái tử vong sau khi nâng ngực trong khách sạn. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là chị T.T.L (27 tuổi, ngụ Cà Mau). Ngày 27/6, chị L. thực hiện tiêm filler để nâng ngực tại một khách sạn trên địa bàn quận 10, TPHCM. Sau khi tiêm, cô gái có dấu hiệu bất thường và được đưa đến cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh trong tình trạng tím tái, đồng tử giãn. Nạn nhân tử vong sau đó. Vụ việc được báo lên Sở Y tế TPHCM và công an địa phương. Thi thể được bàn giao cho cơ quan chức năng để tiến hành khám nghiệm. Đến chiều nay, cô gái được đưa về quê nhà ở Cà Mau lo hậu sự. Thanh tra Sở Y tế TPHCM đã nắm thông tin, phối hợp cùng các cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc.

Chiều 28/6, theo thông tin từ UBND thị xã Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh), trên địa bàn vừa xảy ra một vụ nổ nghi do bom (không rõ loại) khiến 1 người tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h cùng ngày, nhà ông V.H.B. (63 tuổi; ngụ xã Long Hữu, thị xã Duyên Hải) phát ra tiếng nổ lớn. Sau đó, hàng xóm phát hiện ông B. tử vong ở hành lang bên phải nhà, thi thể không còn nguyên vẹn, nhà cửa xáo trộn. Người dân cho biết, trước đây ông B. từng tìm được một vật trông như quả bom rỉ sét ở dưới ao. Ông B.đem về để bên hông nhà. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một máy khoan, một sợi dây điện. Lúc xảy ra sự việc chỉ có ông B. ở nhà.

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TPHCM vừa có tờ trình gửi UBND TP đề nghị xây dựng dự thảo nghị quyết ban hành mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn TPHCM. Tờ trình dự kiến trình HĐND TP thông qua trong kỳ họp HĐND gần nhất. Mức phí xây dựng được tham khảo mức thu của các địa phương có tình hình kinh tế xã hội, hoạt động giao thông đô thị tương tự TPHCM như TP Đà Nẵng, TP Hà Nội, kết hợp phương pháp xây dựng mức thu theo giá đất hàng năm và tỉ lệ phần trăm tính tiền thuê đất do UBND TP ban hành phù hợp với tình hình kinh tế xã hội của TP. Theo Sở GTVT, khoản phí thu được là 1.552 tỉ đồng/năm, sẽ được nộp toàn bộ vào ngân sách TP để duy tu, bảo trì lòng đường, hè phố.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 29/6, ở vùng đồng bằng, trung du Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-65%. Ngày 30/6, ở Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-65%. Ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-60%. Cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Ngày 28/6, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 125 ca mắc COVID-19 mới, tăng so với 24 giờ trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.620.389 ca nhiễm. Trong ngày, có thêm 26 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.640.049 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 2 ca, giảm 3 ca so với ngày trước đó. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca. Ngày 27/6 có 1.643 liều vắc-xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 266.490.371 liều.

Ngày 28/6, Cơ quan Công an đã xác định được một thí sinh thuộc Hội đồng thi tỉnh Cao Bằng trong buổi thi môn Ngữ văn đã sử dụng điện thoại chụp ảnh đề thi sau khi giám thị phát đề khoảng 15 phút và gửi cho người thân để nhờ giải bài giúp. Hình ảnh đề thi văn sau đó được đăng tải và bị lan truyền trên các trang mạng xã hội. Trước đó, ngay sau khi buổi thi môn Ngữ văn kết thúc, Bộ GD&ĐT cho biết ảnh chụp đề thi môn Văn xuất hiện trên mạng vào khoảng 8h ngày 28/6. Bộ GD&ĐT đã nắm bắt thông tin và chuyển thông tin cho Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an vào cuộc xác minh.