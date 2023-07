Bản tin 8H: Hai thứ trưởng nghỉ hưu từ 1/7

TPO - Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các quyết định nghỉ hưu đối với Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Lê Sơn Hải và Thứ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ Trần Văn Tùng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định nghỉ hưu đối với Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Lê Sơn Hải và Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng. Tại Quyết định 354, Thủ tướng quyết định cho ông Lê Sơn Hải - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/7. Ông Lê Sơn Hải được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc năm 2015. Tại Quyết định 355, Thủ tướng quyết định ông Trần Văn Tùng - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/7. Ông Trần Văn Tùng được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2011.

Tại cuộc họp báo của UBND Hà Nội chiều 30/6, ông Lê Ánh Dương, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực (EVN) TP Hà Nội, đã thông tin về việc cung cấp điện trong thời gian tới. Ông Lê Ánh Dương cho biết theo kế hoạch đảm bảo điện cho thủ đô, trong các tháng 7 và 8 tới, cơ bản sẽ không cắt điện. Trong thời gian dự kiến nắng nóng ngày 1-10/7, phía công ty cam kết đảm bảo cung ứng điện. Theo ông Dương, Hà Nội cũng đang lên kế hoạch tiết kiệm điện ở nhà dân, các trụ sở, cơ quan, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm 11h-14h và 19h-23h hàng ngày để hệ thống không bị quá tải.

Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hải Phòng vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 12,5 triệu đồng đối với nam thanh niên tên Đ.N.L (SN 1993, trú tại phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng) về hành vi đưa thông tin xuyên tạc, xúc phạm uy tín của tổ chức, gây ảnh hưởng xấu đến Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trên địa bàn thành phố. Theo anh L. khai nhận lúc 14h35 ngày 27/6, Đ.N.L đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải trên hội nhóm mạng xã hội bài viết kèm hình ảnh một cổng trường THCS trên địa bàn quận Ngô Quyền với nội dung xuyên tạc, sai sự thật. Đến 15h30 cùng ngày, anh L. đã gỡ bỏ thông tin trên theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Chiều 30/6, nhiều doanh nghiệp kinh doanh gas thông báo điều chỉnh giảm giá mặt hàng này từ ngày 1/7. Theo đó, sau khi giảm mạnh vào tháng 6 tới 35.500 đồng/bình loại 12 kg thì sang tháng 7, mỗi bình gas loại 12 kg đến tay người tiêu dùng sẽ giảm tiếp khoảng 18.000-18.500 đồng, tùy thương hiệu. Như vậy, giá gas trong nước đã giảm mạnh 2 lần liên tiếp sau 1 lần tăng. Tính từ đầu năm đến nay, giá gas đã có 2 lần tăng và 5 lần giảm với tổng mức giảm tới hơn 140.000 đồng/bình 12 kg. Hiện, giá nhiên liệu này ở mức tương đương tháng 4/2022. Đà giảm của giá gas trong nước lần này là do giá gas thế giới tháng 7 chốt ở mức 387,5 USD/tấn, giảm 57,5 USD/tấn so với tháng 6. Hiện, nguồn gas trong nước đang nhập khẩu khoảng 60% nên giá gas bị chi phối và ảnh hưởng bởi giá thế giới.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 1/7, khu vực Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Riêng khu vực Hà Nội, Hòa Bình có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-65%. Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-60%. Nắng nóng ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Ngày 30/6, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 79 ca mắc COVID-19, tiếp tục giảm so với số ca mắc ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.620.561 ca nhiễm. Trong ngày, có thêm 10 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.640.075 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 2 ca, giảm 1 ca so với ngày trước đó. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca. Ngày 29/6 có 817 liều vắc-xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 266.492.032 liều.

Ngày 30/6, lãnh đạo quận Kiến An (TP Hải Phòng) cho hay tại kỳ họp thứ 8, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND phường Lãm Hà, quận Kiến An, các đại biểu đã biểu quyết thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND phường Lãm Hà đối với ông Vũ Khắc Hiệp; bầu ông Nguyễn Đình Thịnh – Phó Bí thư Đảng ủy phường giữ chức danh Chủ tịch UBND phường Lãm Hà, nhiệm kỳ 2021-2026. Trước đó, đầu năm 2023 UBND phường Quán Trữ (quận Kiến An, TP Hải Phòng) phát hiện bà Lê Thị Thảo (SN 1969), vợ của ông Vũ Khắc Hiệp - Chủ tịch UBND phường Lãm Hà tổ chức khởi công xây dựng 9 căn nhà ở liền kề trên thửa đất mặt phố Trữ Khê khi chưa tách thửa, chưa được cấp phép xây dựng. (XEM CHI TIẾT)