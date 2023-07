Bản tin 8H: Trao quyết định nhân sự của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao

TPO - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương.

Ngày 4/7, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương. Tại lễ công bố, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Lê Minh Trí đã trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Dương giữ chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương; trao quyết định bổ nhiệm ông Bùi Việt Cường giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương và tặng hoa cho ông Phạm Văn Quang (nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương) nghỉ hưu theo chế độ. Cũng tại lễ, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng đã trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương chỉ định ông Nguyễn Hoàng Dương, Tỉnh ủy viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương giữ chức vụ Bí thư Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương. Ông Nguyễn Hoàng Dương, sinh năm 1968, quê quán xã Xuân Yên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa; trình độ chuyên môn cử nhân Luật; cao cấp lý luận chính trị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 796/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Theo đó, Trưởng Ban Chỉ đạo là Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà. Các Phó Trưởng ban gồm: Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh; Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Duy Hưng. Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tổ chức tổng kết và xây dựng Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW, báo cáo đồng chí Bí thư Ban Cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng; trình Bộ Chính trị trước ngày 1/10.

Tại phiên làm việc chiều 4/7, HĐND TP. Hà Nội đã thống nhất thông qua nghị quyết về việc thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND TP. khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thành phố. Điểm đáng chú ý của nghị quyết là miễn phí khi tổ chức cá nhân thực hiện nộp hồ sơ thực hiện các dịch vụ công theo hình thức trực tuyến đối với các phí, lệ phí. Thời gian thực hiện kể từ khi nghị quyết được ban hành đến hết ngày 31/12/2025. Trong năm 2022, tổng thu ngân sách TP. Hà Nội về phí, lệ phí là 9.720 tỷ đồng. Số thu các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành HĐND TP. và có công bố thực hiện dịch vụ công qua hình thức trực tuyến là trên 36,5 tỷ đồng.

Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi UBND TP Hải Phòng về việc điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện để mở rộng quận Hồng Bàng và thành lập quận An Dương thuộc TP Hải Phòng. Theo công văn trên, Bộ Nội vụ thống nhất với đề nghị của UBND TP Hải Phòng về sự cần thiết điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện để mở rộng địa giới hành chính quận Hồng Bàng và thành lập quận An Dương thuộc TP Hải Phòng. Trước đó, Thành ủy Hải Phòng có kết luận về việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa quận Hồng Bàng và huyện An Dương, hoàn thành trước năm 2025.Phương án điều chỉnh địa giới hành chính theo đề xuất của Ban cán sự Đảng UBND TP Hải Phòng là sáp nhập 3 xã Đại Bản, An Hồng, An Hưng (huyện An Dương) về quận Hồng Bàng; đồng thời, thành lập đơn vị hành chính quận tại huyện An Dương.

Ngày 4/7, lãnh đạo xã Tân Thái (huyện Đại Từ, Thái Nguyên) cho biết trên địa bàn vừa phát hiện một thi thể nữ sinh trôi dạt tại khu vực đường đôi hồ Núi Cốc. Theo đó, thi thể được người dân phát hiện khi nổi trên mặt hồ Núi Cốc ở đoạn cuối đường Đôi thuộc xóm Gốc Mít. Nhận được tin báo, các lực lượng của xã Tân Thái đã tiếp cận hiện trường và đưa thi thể nạn nhân lên bờ. Qua kiểm tra xác định, đây là thi thể nữ sinh, trên người vẫn mặc quần áo chống nắng, có điện thoại, giấy tờ tuỳ thân và 300 nghìn tiền mặt. Lực lượng chức năng bước đầu xác định nạn nhân là N.T.T, sinh năm 2001, hộ khẩu thường trú tại xóm Đoàn Thắng, xã Hoàng Nông (huyện Đại Từ), là sinh viên đại học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Công an huyện Đại Từ đang điều tra, làm rõ nguyên nhân nữ sinh tử vong.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm 5/7, Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to. Vùng núi Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 40 - 100 mm, có nơi trên 150 mm. Từ trưa chiều 5/7, mưa lớn diện rộng ở vùng núi Bắc Bộ giảm dần. Mưa dông kèm mưa lớn cục bộ ở vùng núi Bắc Bộ còn kéo dài đến hết ngày 6/7, thời gian mưa tập trung vào tối và đêm. Ngày 5/7, đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Ngày 6/7, Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Ngày 4/7, Bộ Y tế cho biết cả nước có thêm 61 ca mắc COVID-19 mới, giảm so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.620.769 ca nhiễm. Trong ngày, có thêm 18 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.640.122 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 5 ca, trong đó có 2 ca thở máy, tăng so với ngày trước đó. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca. Ngày 3/7 có 2.093 liều vắc-xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 266.494.348 liều.