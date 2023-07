Bản tin 8H: Bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thể dục - Thể thao

TPO - Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch đã trao quyết định bổ nhiệm ông Đặng Hà Việt (nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao) đã được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục TDTT.

Ngày 3/7, tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu của năm 2023 và triển khai công tác 6 tháng còn lại trong năm 2023 ở Hà Nội, Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch trao các quyết định về công tác cán bộ cũng như quyết định thành lập Cục Thể dục - Thể thao (TDTT) trên mô hình là Tổng cục TDTT trước đó. Ông Đặng Hà Việt (nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT) đã được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục TDTT. Ngoài ra, 3 nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT là ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, ông Nguyễn Hồng Minh và bà Lê Thị Hoàng Yến được Bộ VH-TT-DL trao quyết định bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục TDTT. Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn chính thức nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/7.

Chiều 3/7, ông Nguyễn Văn Thống, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sóc Trăng, cho biết Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh vừa tổ chức cuộc họp bỏ phiếu và thống nhất kỷ luật khiển trách đối với ông Đỗ Tấn Hậu, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Sóc Trăng. Theo ông Thống, sai phạm của ông Hậu liên quan đến tài chính, sử dụng kinh phí nhuận bút không đúng quy định khi còn làm Tổng biên tập báo Sóc Trăng. Ngoài kỷ luật khiển trách, ông Hậu và một số cán bộ của báo Sóc Trăng còn bị thu hồi số tiền trên 500 triệu đồng. Trước khi được điều động giữ chức Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Sóc Trăng vào đầu tháng 7/2021, ông Đỗ Tấn Hậu từng làm Tổng biên tập báo Sóc Trăng.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định về việc tạm đình chỉ công việc đối với anh Nguyễn T.H. (SN 1988, quê tỉnh Nghệ An, tạm trú tại xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) và chị Nguyễn Thị H. (SN 1980, trú tại phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) để làm rõ vụ ẩu đả tại chi nhánh Điện lực huyện Lộc Hà vào ngày 1/7. Thời gian tạm đình chỉ là 7 ngày làm việc, bắt đầu từ 14h ngày 3/7. Trước đó, sáng 1/7, khi chuẩn bị đi thu tiền điện, chị H. (công nhân quản lý khách hàng) đã xảy ra mâu thuẫn với anh T.H. (công nhân quản lý thiết bị đo đếm), cả hai thuộc Đội Kinh doanh dịch vụ chi nhánh Điện lực huyện Lộc Hà. Sau đó, anh T.H. cầm dép ném vào mặt và đánh đập chị H. Chị H. được người nhà đưa về nhập viện trong tình trạng chấn thương phần mềm, vùng mặt sưng tấy.

Liên quan đến vụ sân bay Vinh bị bong tróc đường, Cảng hàng không Vinh đã thông báo tới Trung tâm thông báo tin tức hàng không để thông báo đóng cửa tạm thời đường cất hạ cánh - Cảng hàng không Vinh từ 10h50 ngày 3/7; báo cáo đại diện Cảng vụ hàng không miền Bắc tại Cảng hàng không Vinh thực hiện thủ tục đóng cửa tạm thời trong khoảng thời gian 24h để thực hiện công tác khắc phục hư hỏng đường cất hạ cánh theo quy định. Đồng thời phía Cảng hàng không Vinh lập tức huy động đơn vị thi công triển khai ngay công tác trám vá, khắc phục hư hỏng tại đường cất hạ cánh của sân bay. 7h ngày 4/7, Cảng hàng không Vinh được mở cửa khai thác trở lại theo quyết định do Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc Trần Hoài Phương ký.

Ngày 3/7, UBND phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức (TPHCM) phát thông báo tìm người thân cho bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước nhà dân. Theo đó, khoảng 13h ngày 1/7, người dân đi ngang qua căn nhà trên đường số 26, khu phố 5, phường Hiệp Bình Chánh phát hiện bé trai sơ sinh khoảng 7 đến 15 ngày tuổi bị bỏ rơi. Thời điểm phát hiện, bé trai trong trạng thái sức khỏe bình thường được đặt trong giỏ màu hồng, bên ngoài quấn khăn màu xanh nước biển. Bé mặc áo trắng, mang bỉm kèm một ít đồ sơ sinh.

Ngày 3/7, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 85 ca mắc COVID-19 mới, tăng mạnh so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.620.708 ca nhiễm. Trong ngày, có thêm 2 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.640.104 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 3 ca, tăng so với ngày trước đó. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca. Ngày 2/7 có không có liều vắc-xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 266.492.219 liều.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều 4/7 đến sáng 5/7 (từ 13 giờ ngày 4/7-7 giờ ngày 5/7), Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm. Cảnh báo mưa dông kèm mưa lớn cục bộ ở khu vực vùng núi Bắc Bộ còn kéo dài đến hết ngày 6/7 (thời gian mưa tập trung vào tối và đêm). Trong ngày 4/7, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi hơn 36 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi hơn 38 độ C. Dự báo, nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới; từ khoảng ngày 6/7 nắng nóng có khả năng gia tăng trở lại ở khu vực Bắc Bộ.