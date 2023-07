Bản tin 8H: Ông Nguyễn Duy Tân làm Phó chủ tịch UBND TP Biên Hòa

TPO - Ông Nguyễn Duy Tân, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Biên Hòa (Đồng Nai), được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND TP Biên Hòa.

Ngày 8/7, HĐND TP Biên Hòa (Đồng Nai) tổ chức kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề) HĐND khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp, các đại biểu đã được thông qua tờ trình của UBND TP Biên Hòa giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch UBND TP Biên Hòa khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, ông Nguyễn Duy Tân, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Biên Hòa đã được các đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND TP Biên Hòa khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Tân quay trở lại cương vị Phó chủ tịch UBND TP Biên Hòa sau khi được điều động giữ chức Trưởng ban Dân vận Thành ủy vào năm 2022.

Từ đầu năm 2023 đến nay, thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long diễn biến rất phức tạp làm thiệt hại tính mạng và tài sản của người dân 67 tỷ đồng. Theo thống kê của ngành chức năng, các vụ giông, lốc xoáy kèm theo sét đã làm chết 1 người, gây hư hỏng 57 căn nhà, trụ sở, làm đổ ngã gây thất thoát 1.970,8ha lúa Đông Xuân 2022 - 2023 sắp thu hoạch, thiệt hại ước tính 59,2 tỷ đồng (tăng 31,6 tỷ đồng so cùng kỳ). Trên địa bàn tỉnh Long Vĩnh đã xảy ra 87 điểm sạt lở, sụt lún (tăng 57 điểm so cùng kỳ) làm mất 2.806m bờ sông, rạch cùng với các công trình, cây trồng ven sông, ảnh hưởng đến 106 hộ dân, làm hư hỏng, chìm 2 bè cá gây thất thoát ra sông khoảng 2 tấn cá, ước thiệt hại 7,8 tỷ đồng (tăng 4,7 tỷ đồng so cùng kỳ). Tổng thiệt hại về tài sản do thiên tai gây ra là trên 67 tỷ đồng (tăng gần 37 tỷ đồng so cùng kỳ).

Ngày 7/7, Tỉnh ủy Hoà Bình tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 12, khóa XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025, cho ý kiến 1 số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội. Trong 6 tháng đầu năm 2023, tỉnh Hoà Bình tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 0,73%. Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 1.890 tỷ đồng, tương đương 36% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 26% so với Nghị quyết của Tỉnh ủy năm 2023 (73% so với cùng kỳ năm 2022). Hiện nay, giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh là 1.222 tỷ đồng, đạt 12,1% so với số kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 21,91% so với số kế hoạch UBND tỉnh giao. Xuất khẩu ước đạt 771,47 triệu USD, tăng 11,79% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới khoảng 56,66%. Văn hóa, xã hội được chú trọng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, quốc phòng được bảo đảm.

Ngày 8/7, nguồn tin từ Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), đơn vị vừa xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với chị N.T.N. (32 tuổi, trú tại xã Phú Gia, huyện Hương Khê) vì có hành vi "thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật". Trước đó, vào ngày 5/7, chị N.T.N. sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải thông tin về hoạt động của tổ công tác thuộc lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện. Tại cơ quan công an, chị N.T.N. thừa nhận hành đã dùng Facebook thông báo "chốt" của Đội CSGT Công an huyện Hương Khê để người dân né tránh.

Ngày 8/7, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 86 ca mắc mới COVID-19, tăng cao nhất trong 9 ngày qua. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.621.033 ca nhiễm. Trong ngày có 15 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.640.179 ca. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 266.494.671 liều.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 9/7, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa 30-60mm, có nơi trên 100mm. Chiều và tối, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 15-30mm, có nơi trên 50mm. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-60%. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-65%. (XEM CHI TIẾT)