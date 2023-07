Bản tin 8H: Bổ nhiệm nhân sự mới tại Bộ Xây dựng

TPO - Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã bổ nhiệm Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng và Phó Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.

Ngày 6/7, tại Hà Nội, được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đã chủ trì Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm nhân sự mới. Tại buổi lễ, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Đỗ Duy Hiển đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Hoàng Anh Tuấn, Tiến sĩ Quản lý đô thị và công trình, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng, giữ chức vụ Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng; đồng thời, công bố Quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Việt Sơn, Thạc sĩ kỹ thuật, Trưởng phòng Quản lý chất lượng công trình hạ tầng kỹ thuật và giao thông đô thị thuộc Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.

Ngày 6/7, tin từ UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã có văn bản chỉ đạo, yêu cầu Công ty TNHH Xăng dầu Lâm Đồng (Petrolimex Lâm Đồng) dừng thi công các hạng mục trụ sở văn phòng. Trụ sở Văn phòng của Công ty TNHH Xăng dầu Lâm Đồng tại số 59 đường Hùng Vương, phường 9, TP Đà Lạt. Công trình này có diện tích hơn 2.400m2, với tổng mức đầu tư hơn 38 tỷ đồng. Công trình được khởi công từ tháng 4/2022, gồm tầng hầm, tầng trệt và 2 lầu. Chủ đầu tư của dự án phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính có liên quan theo quy định, hoàn thành trước ngày 20/7. Sau khi được cấp có thẩm quyền cho phép gia hạn sử dụng đất và điều chỉnh tiến độ dự án, Petrolimex Lâm Đồng mới được tiếp tục triển khai thực hiện dự án theo quy định.

Ngày 6/7, thông tin từ UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phan Ngọc Thiên, công chức Tư pháp - Hộ tịch và ông Trịnh Xuân Thắng, Chủ tịch UBND xã Hương Xuân do xác nhận sai sự thật dẫn đến kết hôn trái luật. Trong vai trò là người đứng đầu, ông Trịnh Xuân Thắng, Chủ tịch UBND xã Hương Xuân bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Thời gian thi hành kỷ luật là 1 năm, tính từ ngày 5/7/2023. Trước đó, vào giữa tháng 1, chị Nguyễn Thị H. (SN 1984, quê xã Hương Thủy) dù đã có chồng hợp pháp và 2 con nhưng khi đến UBND xã Hương Xuân xin xác nhận tình trạng hôn nhân là “chưa kết hôn với ai” vẫn được chấp nhận. Hai ngày sau, chị H. làm thủ tục đăng ký kết hôn với người đàn ông khác cùng quê.

Ngày 6/7, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Bộ Công an, cho biết trong 6 tháng đầu năm 2023, cả nước xảy ra hơn 880 vụ cháy, làm chết 45 người, bị thương 43 người. Về tài sản ước tính thiệt hại hơn 87 tỷ đồng. Theo cảnh sát, ở thành thị xảy ra hơn 500 vụ cháy, ở nông thôn xảy ra gần 380 vụ. Cục Cảnh sát PCCC&CNCH cho hay, nguyên nhân các vụ cháy chủ yếu do sự cố hệ thống, thiết bị điện; do bất cẩn khi sử dụng nguồn lửa... Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm, cả nước xảy ra 5 vụ nổ làm 3 người chết và 10 người bị thương. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH cả nước đã trực tiếp tham gia hơn 560 vụ CNCH. Tổ chức cứu được hơn 190 người, tìm được gần 400 thi thể bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý.

Theo báo cáo của Bộ Công an, từ năm 2012-2022 trên cả nước đã xảy ra 190.020 vụ tai nạn giao thông, làm chết 76.439 người, bị thương 165.824 người; so với 10 năm trước giảm 37% số vụ, giảm 29% số người chết, giảm 44% số người bị thương. Theo thống kê, từ ngày 16/12/2012 đến 14/6/2022, toàn quốc xảy ra 1.114 trường hợp ùn tắc giao thông kéo dài, xảy ra chủ yếu trên các tuyến quốc lộ trọng điểm và các khu vực đông dân cư, đô thị lớn. Từ ngày 15/12/2012 đến 14/6/2022, số lượng đăng ký xe ô tô trên toàn quốc là 3.260.715 và 30.029.576 xe mô tô, xe gắn máy. Đến nay, cả nước có 11.491.309 giấy phép lái xe ô tô và 50.191.787 giấy phép lái xe mô tô đã được cấp; đã đào tạo và cấp 436.351 giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa, đạt 46,6% so với tổng điều tra năm 2007.

Ngày 6/7, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 57 ca mắc COVID-19, giảm nhẹ so với số mắc ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.620.890 ca nhiễm. Cùng ngày, có thêm 11 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.640.149 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 2 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Ngày 5/7 có 183 liều vắc-xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 266.494.531 liều.

Ngày 5/7, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) công bố Quyết định số 63/QĐ-BCĐ389 ngày 19/6/2023 của Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về việc tiếp nhận biệt phái và bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. Theo Quyết định số 63, từ ngày 9/6/2023, đồng chí Đỗ Hồng Trung, Phó Cục trưởng, Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường, Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương chính thức đến công tác và giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.