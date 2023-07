Bản tin 8H: Phê chuẩn chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk

TPO - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Quyết định 823 của Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thiên Văn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký Quyết định 823/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thiên Văn (SN 1973), Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. Trước đó, tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 9, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã bầu ông Nguyễn Thiên Văn giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo kết quả bỏ phiếu, ông Nguyễn Thiên Văn với số phiếu bầu 66/67/74 phiếu (vắng 7 đại biểu), đạt 89,18%.

Tối 11/7, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tìm ra tấm vé số trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 với giá trị gần 6 tỷ đồng. Theo đó, trong kỳ quay số mở thưởng loại hình xổ số tự chọn Power 6/55 diễn ra tối thứ Ba, ngày 11/7, Vietlott đã tìm thấy tấm vé may mắn trúng giải Jackpot 2 với giá trị 5.908.033.550 đồng. Tờ vé số may mắn có 5 số đầu tiên và số đặc biệt cuối cùng trùng với kết quả giải Jackpot 2: 24-40-44-46-47-49 | 05. Ngoài ra, trong kỳ quay lần này, hội đồng mở thưởng cũng tìm ra 10 giải Nhất mỗi giải trị giá 40 triệu đồng, 987 giải Nhì mỗi giải trị giá 500 nghìn đồng và 23.666 giải Ba mỗi giải trị giá 50 nghìn đồng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 12-13/7, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 45-50%. Khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%. Các chuyên gia khí tượng dự báo nắng nóng ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên có khả năng dịu dần trong vài ngày tới.

Ngày 11/7, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 47 ca mắc COVID-19 mới, tăng so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.621.143 ca nhiễm. Trong ngày có thêm 5 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.640.202 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca. Đến nay, nước ta đã tiêm tổng số 266.494.671 liều vắc-xin COVID-19.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10 HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, chiều 11/7, HĐND thành phố tổ chức thực hiện công tác nhân sự. Theo đó, các đại biểu đã biểu quyết bằng hình thức giơ tay, đồng ý cho bà Phan Thị Thắng, nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM, thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trước đó, vào tháng 12/2022, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định bổ nhiệm bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương. (XEM CHI TIẾT)

Theo báo cáo tài chính vừa công bố của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), năm 2022 doanh thu hợp nhất của EVN đạt hơn 460.000 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ bán điện chiếm hơn 98%, đạt trên 450.000 tỷ đồng. Theo số liệu kiểm toán của Deloitte xác nhận, khoản lỗ gần 21.000 tỷ đồng của EVN xuất phát từ giá bán điện thấp hơn giá mua vào và thể hiện ở phần doanh thu bán điện và giá vốn điện. Đáng chú ý, tập đoàn này đang có số nợ phải trả cho các nhà cung cấp, bán điện khá lớn với tổng số tiền nợ ngắn hạn gần 80.000 tỷ đồng. Số thuế phải nộp các loại hơn 6.323 tỷ đồng. Các khoản vay và nợ dài hạn phải trả lên tới hơn 47 nghìn tỷ đồng. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 11/7, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức Họp báo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2023, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 8.489 tỷ đồng, đạt 53,5% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 80,6% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt 53,9% dự toán và bằng 82% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 50,5% dự toán và bằng 66,5% so với cùng kỳ. Chi ngân sách địa phương ước thực hiện 16.862 tỷ đồng, đạt 50,8% dự toán. 6 tháng đầu năm, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng ước đạt 212.778 tỷ đồng, tăng 6,5% (+12.986 tỷ đồng) so với đầu năm. (XEM CHI TIẾT)