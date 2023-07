TPO - Trong 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội ở tỉnh Nghệ An tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng, đạt được kết quả quan trọng, khá tích cực trên một số ngành, lĩnh vực.

Chiều 11/7, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức Họp báo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2023, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 8.489 tỷ đồng, đạt 53,5% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 80,6% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt 53,9% dự toán và bằng 82% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 50,5% dự toán và bằng 66,5% so với cùng kỳ. Chi ngân sách địa phương ước thực hiện 16.862 tỷ đồng, đạt 50,8% dự toán.

6 tháng đầu năm, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng ước đạt 212.778 tỷ đồng, tăng 6,5% (+12.986 tỷ đồng) so với đầu năm.

Về công tác giải ngân vốn đầu tư công, 3 chương trình mục tiêu Quốc gia được chỉ đạo, triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm. Đến nay đã cơ bản hoàn thành công tác giao kế hoạch đầu tư công năm 2023. Tính đến ngày 30/6, tổng kế hoạch đầu tư công năm 2023 đã giải ngân đạt 32,37% kế hoạch.

Về thu hút đầu tư tiếp tục đạt kết quả khá tích cực, tính đến 30/6, đã có 66 dự án cấp mới và điều chỉnh 84 lượt dự án. Tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 22.309,7 tỷ đồng.

Đặc biệt, tỉnh Nghệ An vươn lên vị trí thứ 8/63 địa phương về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh là 725,4 triệu USD. Trong 6 tháng đầu năm thu hút được 8 dự án FDI với số vốn đăng ký 613,8 triệu USD.

Ngành giáo dục tỉnh Nghệ An đạt nhiều thành tích về giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn. Có 87 em đạt giải học sinh giỏi quốc gia, đứng thứ 2/63 địa phương trong toàn quốc. Có 3 em đạt huy chương vàng Olympic Vật lý châu Âu và Olympic Hoá học quốc tế.

Tỉnh cũng đã thực hiện kịp thời, đầy đủ chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, người lao động; triển khai kịp thời và hiệu quả Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025. Đến nay, đã có 11.983 căn được đăng ký ủng hộ với tổng kinh phí 611 tỷ đồng. Đã hoàn thành xây dựng và sửa chữa gần 3.000 căn.

Trong 6 tháng cuối năm, tỉnh Nghệ An đưa ra 10 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Cụ thể, tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức công bố, tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tiếp tục xây dựng Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực. Tiếp tục ưu tiên nguồn lực và tập trung triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm như: Đường bộ cao tốc đoạn qua Nghệ An, đường ven biển… Quan tâm chăm lo các lĩnh vực văn hoá - xã hội, đảm bảo thực hiện tốt các vấn đề an sinh xã hội.