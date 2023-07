Nghệ An đầu tư xây bể bơi di động và hỗ trợ tiền dạy bơi cho trẻ em nghèo

TPO - HĐND tỉnh Nghệ An vừa thông qua Nghị quyết về quy định chính sách hỗ trợ đầu tư bể bơi và tổ chức dạy bơi cho trẻ em tỉnh Nghệ An. Theo đó, có 178 bể bơi di động được đầu tư xây dựng mới.

Ngày 7/7, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An Khóa XVIII tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 14. Trong chương trình kỳ họp này, HĐND tỉnh Nghệ An đã tiến hành biểu quyết và thông qua 30 nghị quyết về các vấn đề trên địa bàn.

Trong số 30 nghị quyết được thông qua, HĐND tỉnh Nghệ An đã thông qua dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đầu tư bể bơi và tổ chức dạy bơi cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo thống kê, hằng năm trên địa bàn tỉnh Nghệ An có số lượng trẻ em bị đuối nước chiếm tỷ lệ cao. Báo cáo cho thấy, giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2022, toàn tỉnh có 293 trẻ em bị tử vong do đuối nước. Trong giai đoạn từ năm 2021- đến tháng 6/2023, trên địa bàn tỉnh có 131 trẻ em tử vong do đuối nước, bình quân mỗi năm toàn tỉnh xảy ra 35 vụ đuối nước trẻ em, trên 50 trẻ bị tử vong.

Thời gian qua, các cơ quan ban, ngành tỉnh Nghệ An đã có nhiều chỉ đạo, hành động nhằm tăng cường công tác phòng chống đuối nước, dạy bơi cho trẻ em và đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy vậy, tình trạng đuối nước xảy ra vẫn còn nhiều, trẻ em bị đuối nước hầu hết tập trung ở nông thôn, miền núi là nơi có điều kiện kinh tế khó khăn, việc cho trẻ em đi tập bơi rất hạn chế.

Theo thống kê ở Nghệ An, tổng số trẻ em, học sinh biết bơi ở bậc tiểu học là 17,3%; bậc trung học cơ sở là 33,6%; tỷ lệ trẻ em, học sinh từ 6 đến 15 tuổi biết bơi là 23,6%. Toàn tỉnh có 216 bể bơi đạt yêu cầu về kích thước (111 bể bơi cố định và 105 bể bơi di động), 76 bể bơi hỗn hợp. Tuy nhiên, các bể bơi hỗn hợp này không an toàn và không đáp ứng yêu cầu theo quy định.

Do đó, việc ban hành nghị quyết về hỗ trợ chính sách hỗ trợ đầu tư bể bơi và dạy bơi cho trẻ em cho các địa phương là cần thiết và quan trọng. Mục đích nhằm phổ cập bơi cho trẻ em trong độ tuổi 6-15, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ em.

Theo nghị quyết vừa được HĐND tỉnh Nghệ An thông qua, mỗi đơn vị cấp xã được hỗ trợ kinh phí đầu tư 1 bể bơi di động theo mức: Đối với cấp xã thuộc khu vực I, III, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được hỗ trợ tối đa 100% kinh phí, nhưng không quá 100 triệu đồng/1 bể. Đối với đơn vị cấp xã còn lại được hỗ trợ tối đa 70% kinh phí, không quá 70 triệu đồng/1 bể. Số lượng năm 2024 hỗ trợ 178 bể bơi, trong đó các xã thuộc khu vực III là 76 bể bơi.

Về chính sách hỗ trợ tổ chức dạy bơi: Hỗ trợ tiền 20 triệu đồng/1 xã/1 năm cho 76 xã trong hai năm 2024 và 2025 để tổ chức dạy bơi cho trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo đang sinh sống tại các xã khu vực III vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nghị quyết được HĐND tỉnh Nghệ An Khóa XVIII, kỳ họp thứ 14 thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/8/2023. Nghị quyết hết hiệu lực thi hành ngày 31/12/2025.