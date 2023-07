Tắm trên sông Giăng, bé trai 11 tuổi đuối nước tử vong

TPO - Đang tắm trên sông Giăng, bé trai 11 tuổi ở huyện Thanh Chương, Nghệ An không may bị sẩy chân xuống chỗ sâu, đuối nước tử vong.

Sáng 7/7, ông Nguyễn Hữu Vĩnh - Chủ tịch UBND xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước khiến bé trai tử vong thương tâm.

Nạn nhân là em Dương Phúc T. (11 tuổi) trú ở xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương.

Theo người dân địa phương, chiều ngày 6/7, em T. cùng người thân đi tắm trên sông Giăng đoạn gần cầu Thanh Đức. Trong lúc tắm, T. đã sẩy chân xuống chỗ sâu bị đuối nước. Mọi người có mặt tại hiện trường đã vớt được thi thể em không lâu sau đó.

Được biết, em T. là con thứ hai trong gia đình có 3 chị em. Em T. hiện đang nghỉ hè và chuẩn bị lên lớp 6.

Như vậy cách nhau 2 ngày, trên sông Giăng đoạn qua xã Thanh Đức và Thanh Mỹ (huyện Thanh Chương) đã xảy ra 2 vụ đuối nước thương tâm.

Trước đó, chiều ngày 3/7, cháu Trần Quốc C. (11 tuổi) trú ở xã Thanh Mỹ cùng anh trai và ông nội ra sông Giăng để tắm mát. Trong quá trình tắm, cháu C. không may bị đuối nước. Sau đó không lâu, lực lượng chức năng cùng người dân phát hiện nạn nhân, tiến hành các biện pháp sơ cứu nhưng cháu bé đã tử vong.