Bản tin 8H: Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thêm nhiệm vụ mới

TPO - Theo Quyết định 830/QĐ-TTg, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang làm Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi Số thay Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà.

Theo Quyết định 830/QĐ-Ttg ngày 12/7 do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang làm Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Quốc gia chuyển đổi số thay Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà. Hiện tại, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia chuyển đổi số do Thủ tướng Chính phủ đảm nhiệm. Phó Chủ tịch Ủy ban còn có Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Các Ủy viên Ủy ban gồm Bộ trưởng các Bộ: Công an, KH&CN, Tài chính, KH&ĐT, Nội vụ, GD&ĐT, Y tế, Công Thương, Xây dựng, NN&PTNT; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

HĐND phường Minh Đức (quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng) vừa họp, bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND phường đối với bà Phạm Thị Như Út. Trước đó, bà Út đã có đơn xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch UBND phường và xin thôi các chức vụ trong Đảng với lý do để chữa bệnh. Được biết, UBND phường Minh Đức làm chủ đầu tư dự án cải tạo đường Minh Tiến, đoạn từ đường Bình Minh (phường Hợp Đức) đến đường 403 (phường Minh Đức). Dự án có tổng mức đầu tư hơn 13 tỷ đồng, từ nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư. Hiện, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” và thực hiện tạm giam bà Hoàng Thị Bảy, Giám đốc Cty TNHH Trọng Hoàng để điều tra.

Ngày 12/7, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh V.V.N. (38 tuổi, trú tại TP Quảng Ngãi; nghề nghiệp: công an) với số tiền 46 triệu đồng. Trước đó, ngày 11/6, anh N. điều khiển ô tô BKS 76A-059XX vi phạm trật tự an toàn giao thông, đi không đúng phần đường gây tai nạn giao thông. Qua kiểm tra, kết quả đo nồng độ cồn với anh N. là 1,272mg/ lít khí thở. Ngoài ra, lực lượng chức năng đã tạm giữ ô tô BKS 76A-059XX, tước giấy phép lái xe hạng B2 của anh N. đến hết ngày 1/11/2024 (thời điểm giấy phép lái xe này hết hạn).

Ngày 12/7, Bộ GTVT cho biết đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa nhằm từng bước nối thông toàn tuyến từ Pắc Bó (tỉnh Cao Bằng) đến Đất Mũi (tỉnh Cà Mau). Dự án có tổng chiều dài gần 73km, điểm đầu tại xã Trừ Văn Thố thuộc huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương; điểm cuối tại Km82+750 giao với quốc lộ N2 thuộc huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Ở giai đoạn phân kỳ, dự án có quy mô 2 làn xe, giai đoạn hoàn chỉnh 6 làn xe. Trên tuyến sẽ có 14 công trình cầu, trong đó, có 3 cầu xây dựng mới hoàn toàn là cầu Trảng Bàng, An Hòa, Rạch Nhum. Dự án có tổng mức đầu tư gần 2.300 tỷ đồng, trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư hơn 264 tỷ đồng. Dự kiến, dự án sẽ khởi công trong năm 2023 và hoàn thành năm 2025.

Ngày 12/7, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 49 ca nhiễm COVID-19 mới, tăng nhẹ so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.621.192 ca nhiễm. Trong ngày, có thêm 13 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.640.215 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca. Ngày 11/7 có 140 liều vắc-xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 266.531.903 liều.

Ngày 12/7, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) ra quyết định xử phạt hành chính đối với 2 nhân viên quán bánh mỳ Nguyên Sinh, phố Lý Quốc Sư, phường Hàng Trống, với mức phạt mỗi người 6,5 triệu đồng về hành vi “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe người khác”. Hai nhân viên này đã chấp hành nộp phạt theo quy định. Trước đó, chị N.K.A. cho biết đã xảy ra cự cãi với nhân viên của quán vào ngày 30/6 vì mang nước vào quán mà không để ý quy định cấm. Chị A. và em trai bị hai nhân viên quán bánh mì Nguyên Sinh lao vào hành hung. Các vị khách này sau đó đã làm đơn trình báo cơ quan công an. (XEM CHI TIẾT)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 13/7, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm phổ biến 45 - 50%. Khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm phổ biến 55 - 60%. Khu vực vùng núi Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20 - 40mm, có nơi trên 70mm (mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm). Dự báo từ chiều tối nay đến ngày mai, khu vực vùng núi Bắc Bộ chuyển mưa dông, cục bộ có mưa lớn. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ ngày mai nắng nóng hạ nhiệt 2-3 độ. Từ chiều mai, miền Bắc chuyển mưa dông diện rộng. Các tỉnh Thanh Hóa đến Phú Yên hạ nhiệt từ 15/7. (XEM CHI TIẾT)